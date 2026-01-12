Bugünkü Rizzmas Fiyatı

Bugünkü Rizzmas (RIZZMAS) fiyatı $ 0,0000025128 olup, son 24 saatte % 7,09 değişim gösterdi. Mevcut RIZZMAS / USD dönüşüm oranı RIZZMAS başına $ 0,0000025128 şeklindedir.

Rizzmas, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,25M ile 1936. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 497,32B RIZZMAS şeklindedir. Son 24 saat içinde RIZZMAS, $ 0,0000025109 (en düşük) ile $ 0,0000027062 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000181599357629931 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000001168761484 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RIZZMAS, son bir saatte -%1,23 ve son 7 günde +%4,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,18K seviyesine ulaştı.

Rizzmas (RIZZMAS) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1936 Piyasa Değeri $ 1,25M$ 1,25M $ 1,25M Hacim (24 Sa) $ 54,18K$ 54,18K $ 54,18K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Dolaşım Arzı 497,32B 497,32B 497,32B Maksimum Arz 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 Toplam Arz 497.317.755.864 497.317.755.864 497.317.755.864 Dolaşım Oranı %99,46 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Rizzmas piyasa değeri $ 1,25M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,18K. Dolaşımdaki RIZZMAS arzı 497,32B olup, toplam arzı 497317755864. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,26M.