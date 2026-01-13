Bugünkü Ranger Fiyatı

Bugünkü Ranger (RNGR) fiyatı $ 0,636 olup, son 24 saatte % 10,05 değişim gösterdi. Mevcut RNGR / USD dönüşüm oranı RNGR başına $ 0,636 şeklindedir.

Ranger, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- RNGR şeklindedir. Son 24 saat içinde RNGR, $ 0,53 (en düşük) ile $ 0,71 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RNGR, son bir saatte +%1,71 ve son 7 günde +%218,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 110,52K seviyesine ulaştı.

Ranger (RNGR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 110,52K$ 110,52K $ 110,52K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,30M$ 16,30M $ 16,30M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 25.625.000 25.625.000 25.625.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Ranger piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 110,52K. Dolaşımdaki RNGR arzı -- olup, toplam arzı 25625000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,30M.