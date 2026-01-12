Bugünkü Runesoul Fiyatı

Bugünkü Runesoul (RST) fiyatı $ 3,409893 olup, son 24 saatte % 3,15 değişim gösterdi. Mevcut RST / USD dönüşüm oranı RST başına $ 3,409893 şeklindedir.

Runesoul, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- RST şeklindedir. Son 24 saat içinde RST, $ 3,245294 (en düşük) ile $ 3,41 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RST, son bir saatte +%0,84 ve son 7 günde -%0,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 439,54K seviyesine ulaştı.

Runesoul (RST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 439,54K$ 439,54K $ 439,54K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,10B$ 34,10B $ 34,10B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Runesoul piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 439,54K. Dolaşımdaki RST arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,10B.