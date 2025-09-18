RUNNER Hakkında Daha Fazla Bilgi

RUNNER Fiyat Bilgileri

RUNNER Token Ekonomisi

RUNNER Fiyat Tahmini

RUNNER Fiyat Geçmişi

RUNNER Satın Alma Kılavuzu

RUNNER / İtibari Para Dönüştürücüsü

RUNNER Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Runner Logosu

Runner Fiyatı(RUNNER)

1 RUNNER / USD Canlı Fiyatı:

$0,001513
$0,001513$0,001513
+%51,301D
USD
Runner (RUNNER) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-18 04:32:11 (UTC+8)

Runner (RUNNER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,001
$ 0,001$ 0,001
24 sa Düşük
$ 0,003882
$ 0,003882$ 0,003882
24 sa Yüksek

$ 0,001
$ 0,001$ 0,001

$ 0,003882
$ 0,003882$ 0,003882

--
----

--
----

-%7,55

+%51,30

+%49,50

+%49,50

Runner (RUNNER) canlı fiyatı $ 0,001495. RUNNER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,001 ve en yüksek $ 0,003882 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RUNNER için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RUNNER son bir saatte -%7,55 değişim gösterdi, 24 saatte +%51,30 ve son 7 günde +%49,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Runner (RUNNER) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 42,29K
$ 42,29K$ 42,29K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki Runner piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 42,29K. Dolaşımdaki RUNNER arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Runner (RUNNER) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Runner fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000513+%51,30
30 Gün$ +0,000495+%49,50
60 Gün$ +0,000495+%49,50
90 Gün$ +0,000495+%49,50
Bugünkü Runner Fiyatı Değişimi

Bugün, RUNNER, $ +0,000513 (+%51,30) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Runner 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000495 (+%49,50) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Runner 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, RUNNER değişimi $ +0,000495 (+%49,50) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Runner 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,000495 (+%49,50) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Runner (RUNNER) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Runner Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Runner (RUNNER) Nedir?

Runner, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Runner yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- RUNNER staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Runner hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Runner satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Runner Fiyat Tahmini (USD)

Runner (RUNNER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Runner (RUNNER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Runner için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Runner fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Runner (RUNNER) Token Ekonomisi

Runner (RUNNER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RUNNER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Runner (RUNNER) Satın Alma

Nasıl Runner satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Runner Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

RUNNER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Runner(RUNNER) / VND
39,340925
1 Runner(RUNNER) / AUD
A$0,0022425
1 Runner(RUNNER) / GBP
0,00109135
1 Runner(RUNNER) / EUR
0,0012558
1 Runner(RUNNER) / USD
$0,001495
1 Runner(RUNNER) / MYR
RM0,0062491
1 Runner(RUNNER) / TRY
0,06169865
1 Runner(RUNNER) / JPY
¥0,219765
1 Runner(RUNNER) / ARS
ARS$2,20176125
1 Runner(RUNNER) / RUB
0,12558
1 Runner(RUNNER) / INR
0,13139555
1 Runner(RUNNER) / IDR
Rp24,5081928
1 Runner(RUNNER) / KRW
2,06490895
1 Runner(RUNNER) / PHP
0,08508045
1 Runner(RUNNER) / EGP
￡E.0,0719693
1 Runner(RUNNER) / BRL
R$0,0079235
1 Runner(RUNNER) / CAD
C$0,00204815
1 Runner(RUNNER) / BDT
0,1819714
1 Runner(RUNNER) / NGN
2,238015
1 Runner(RUNNER) / COP
$5,7945602
1 Runner(RUNNER) / ZAR
R.0,02599805
1 Runner(RUNNER) / UAH
0,0616239
1 Runner(RUNNER) / VES
Bs0,2392
1 Runner(RUNNER) / CLP
$1,42324
1 Runner(RUNNER) / PKR
Rs0,42088735
1 Runner(RUNNER) / KZT
0,80985645
1 Runner(RUNNER) / THB
฿0,04752605
1 Runner(RUNNER) / TWD
NT$0,04498455
1 Runner(RUNNER) / AED
د.إ0,00548665
1 Runner(RUNNER) / CHF
Fr0,0011661
1 Runner(RUNNER) / HKD
HK$0,01161615
1 Runner(RUNNER) / AMD
֏0,57104515
1 Runner(RUNNER) / MAD
.د.م0,0133952
1 Runner(RUNNER) / MXN
$0,0273585
1 Runner(RUNNER) / SAR
ريال0,00560625
1 Runner(RUNNER) / PLN
0,005382
1 Runner(RUNNER) / RON
лв0,0063986
1 Runner(RUNNER) / SEK
kr0,0139035
1 Runner(RUNNER) / BGN
лв0,0024518
1 Runner(RUNNER) / HUF
Ft0,49372375
1 Runner(RUNNER) / CZK
0,03078205
1 Runner(RUNNER) / KWD
د.ك0,000455975
1 Runner(RUNNER) / ILS
0,0049933
1 Runner(RUNNER) / AOA
Kz1,36279715
1 Runner(RUNNER) / BHD
.د.ب0,000563615
1 Runner(RUNNER) / BMD
$0,001495
1 Runner(RUNNER) / DKK
kr0,0094484
1 Runner(RUNNER) / HNL
L0,03918395
1 Runner(RUNNER) / MUR
0,06734975
1 Runner(RUNNER) / NAD
$0,0259831
1 Runner(RUNNER) / NOK
kr0,0146809
1 Runner(RUNNER) / NZD
$0,00249665
1 Runner(RUNNER) / PAB
B/.0,001495
1 Runner(RUNNER) / PGK
K0,00623415
1 Runner(RUNNER) / QAR
ر.ق0,0054418
1 Runner(RUNNER) / RSD
дин.0,1483339

Runner Kaynağı

Runner hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Runner Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Runner (RUNNER) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı RUNNER fiyatı, 0,001495 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
RUNNER / USD güncel fiyatı nedir?
RUNNER / USD güncel fiyatı $ 0,001495. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Runner varlığının piyasa değeri nedir?
RUNNER piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki RUNNER arzı nedir?
Dolaşımdaki RUNNER arzı, -- USD.
RUNNER için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
RUNNER, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük RUNNER fiyatı (ATL) nedir?
RUNNER, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
RUNNER işlem hacmi nedir?
RUNNER için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 42,29K USD.
RUNNER bu yıl daha da yükselir mi?
RUNNER piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için RUNNER fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-18 04:32:11 (UTC+8)

Runner (RUNNER) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti
09-16 14:26:00Sektör Haberleri
Base ekosistem tokenleri genel olarak yükseldi, "Base'in token ihracını araştırması" haberinin etkisiyle
09-15 18:21:00Sektör Haberleri
Altcoinler Tüm Piyasada Düşüyor, HIFI 24 Saatte %47'den Fazla Değer Kaybetti
09-15 15:08:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: SOL 30,4 Milyon Dolar Net Giriş, PUMP 10,6 Milyon Dolar Net Giriş
09-15 12:13:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi şu anda 72 bildiriyor, "Altcoin Sezonu"na girmekten sadece bir adım uzakta
09-15 11:34:00Sektör Haberleri
Bazı yeni ve yakın zamanda listelenmiş tokenler bugün göreceli güç gösteriyor, MITO 24 saatlik artışı %28'i aşıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

RUNNER / USD Hesaplayıcı

Miktar

RUNNER
RUNNER
USD
USD

1 RUNNER = 0,001495 USD

RUNNER Al-Sat

RUNNERUSDT
$0,001513
$0,001513$0,001513
+%51,30

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti