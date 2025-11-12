Bugünkü Sentism Fiyatı

Bugünkü Sentism (SENTIS) fiyatı $ 0,02978 olup, son 24 saatte % 2,61 değişim gösterdi. Mevcut SENTIS / USD dönüşüm oranı SENTIS başına $ 0,02978 şeklindedir.

Sentism, şu anda piyasa değeri açısından $ 5,84M ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 196,00M SENTIS şeklindedir. Son 24 saat içinde SENTIS, $ 0,02661 (en düşük) ile $ 0,03602 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SENTIS, son bir saatte +%2,86 ve son 7 günde +%19,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 27,66K seviyesine ulaştı.

Sentism (SENTIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,84M Hacim (24 Sa) $ 27,66K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,78M Dolaşım Arzı 196,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %19,60 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Sentism piyasa değeri $ 5,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 27,66K. Dolaşımdaki SENTIS arzı 196,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,78M.