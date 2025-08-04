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Smart Blockchain Fiyatı(SMART)

Smart Blockchain (SMART) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00423
$0,00423$0,00423
+%0,851D
USD

SMART Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Smart Blockchain (SMART), şu anda 0,004228 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SMART / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Smart Blockchain Ana Piyasa Performansı:

$ 222,94K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,85
Smart Blockchain 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SMART / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SMART fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SMART Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Smart Blockchain fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00003565+%0,85
30 Gün$ +0,000308+%7,85
60 Gün$ +0,003558+%531,04
90 Gün$ +0,003042+%256,49
Bugünkü Smart Blockchain Fiyatı Değişimi

Bugün, SMART, $ +0,00003565 (+%0,85) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Smart Blockchain 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000308 (+%7,85) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Smart Blockchain 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SMART değişimi $ +0,003558 (+%531,04) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Smart Blockchain 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,003042 (+%256,49) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SMART Fiyat Bilgisi

En güncel Smart Blockchain fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,004185
$ 0,004185$ 0,004185

$ 0,004276
$ 0,004276$ 0,004276

$ 0,04974
$ 0,04974$ 0,04974

%0,00

+%0,85

-%0,57

SMART Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 222,94K
$ 222,94K$ 222,94K

0,00
0,00 0,00

Smart Blockchain (SMART) Nedir?

Smart Blockchain, geleneksel blok zinciri ağlarından kaynaklanan sorunları ele almak için yenilikçi yöntemler kullanan ölçeklenebilir bir blok zinciri çözümüdür. Smart Blockchain, güçlü bir teknolojik temele, esnek bir şekilde değişme ve gelişme yeteneğine ve coinlerin değerini dengelemek için etkili yöntemlere sahiptir.

Smart Blockchain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Smart Blockchain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SMART staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Smart Blockchain hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Smart Blockchain satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Smart Blockchain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Smart Blockchain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SMART fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Smart Blockchain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Smart Blockchain Fiyat Geçmişi

SMART fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SMART kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Smart Blockchain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Smart Blockchain (SMART) Token Ekonomisi

Smart Blockchain (SMART) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SMART tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Smart Blockchain (SMART) Satın Alma

Nasıl Smart Blockchain satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Smart Blockchain Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SMART Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SMART / VND
111,25982
1 SMART / AUD
A$0,00651112
1 SMART / GBP
0,003171
1 SMART / EUR
0,00363608
1 SMART / USD
$0,004228
1 SMART / MYR
RM0,01788444
1 SMART / TRY
0,17195276
1 SMART / JPY
¥0,621516
1 SMART / ARS
ARS$5,7135078
1 SMART / RUB
0,33616828
1 SMART / INR
0,36927352
1 SMART / IDR
Rp69,31146432
1 SMART / KRW
5,84783136
1 SMART / PHP
0,24285632
1 SMART / EGP
￡E.0,20256348
1 SMART / BRL
R$0,0234654
1 SMART / CAD
C$0,00579236
1 SMART / BDT
0,51040416
1 SMART / NGN
6,3963298
1 SMART / UAH
0,17448956
1 SMART / VES
Bs0,520044
1 SMART / CLP
$4,10116
1 SMART / PKR
Rs1,18464332
1 SMART / KZT
2,2657852
1 SMART / THB
฿0,1371986
1 SMART / TWD
NT$0,12624808
1 SMART / AED
د.إ0,01551676
1 SMART / CHF
Fr0,0033824
1 SMART / HKD
HK$0,03314752
1 SMART / MAD
.د.م0,03822112
1 SMART / MXN
$0,07965552
1 SMART / PLN
0,01555904
1 SMART / RON
лв0,01851864
1 SMART / SEK
kr0,0408002
1 SMART / BGN
лв0,00710304
1 SMART / HUF
Ft1,45388236
1 SMART / CZK
0,08967588
1 SMART / KWD
د.ك0,001281084
1 SMART / ILS
0,01441748

Smart Blockchain Kaynağı

Smart Blockchain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Smart Blockchain Websitesi
Blok Gezgini

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1 SMART = 0,004228 USD

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