Bugünkü Hippius Fiyatı

Bugünkü Hippius (SN75) fiyatı $ 5.28 olup, son 24 saatte % 6.51 değişim gösterdi. Mevcut SN75 / USD dönüşüm oranı SN75 başına $ 5.28 şeklindedir.

Hippius, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SN75 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN75, $ 5.28 (en düşük) ile $ 5.901 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN75, son bir saatte 0.00% ve son 7 günde -18.14% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4.65K seviyesine ulaştı.

Hippius (SN75) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 4.65K$ 4.65K $ 4.65K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 110.88M$ 110.88M $ 110.88M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri TAO

Şu anki Hippius piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4.65K. Dolaşımdaki SN75 arzı -- olup, toplam arzı 21000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 110.88M.