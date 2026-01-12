Bugünkü Solomon Fiyatı

Bugünkü Solomon (SOLOMON) fiyatı $ 0,7352 olup, son 24 saatte % 11,82 değişim gösterdi. Mevcut SOLOMON / USD dönüşüm oranı SOLOMON başına $ 0,7352 şeklindedir.

Solomon, şu anda piyasa değeri açısından $ 9,48M ile 1021. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,90M SOLOMON şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLOMON, $ 0,7335 (en düşük) ile $ 0,8399 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,4147312761864697 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,6677179144295412 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLOMON, son bir saatte -%0,99 ve son 7 günde -%19,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,08K seviyesine ulaştı.

Solomon (SOLOMON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1021 Piyasa Değeri $ 9,48M$ 9,48M $ 9,48M Hacim (24 Sa) $ 56,08K$ 56,08K $ 56,08K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,97M$ 18,97M $ 18,97M Dolaşım Arzı 12,90M 12,90M 12,90M Maksimum Arz 25.800.000 25.800.000 25.800.000 Toplam Arz 25.799.979,520988 25.799.979,520988 25.799.979,520988 Dolaşım Oranı %49,99 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Solomon piyasa değeri $ 9,48M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,08K. Dolaşımdaki SOLOMON arzı 12,90M olup, toplam arzı 25799979.520988. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,97M.