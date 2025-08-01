Spell Token (SPELL) Nedir?

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Spell Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Spell Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Spell Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Spell Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SPELL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Spell Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Spell Token Fiyat Geçmişi

SPELL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SPELL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Spell Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Spell Token (SPELL) Token Ekonomisi

Spell Token (SPELL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPELL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Spell Token (SPELL) Satın Alma

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SPELL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SPELL / VND ₫ 12.331209 1 SPELL / AUD A$ 0.000721644 1 SPELL / GBP ￡ 0.00035145 1 SPELL / EUR € 0.000402996 1 SPELL / USD $ 0.0004686 1 SPELL / MYR RM 0.001982178 1 SPELL / TRY ₺ 0.019062648 1 SPELL / JPY ¥ 0.0688842 1 SPELL / ARS ARS$ 0.63324261 1 SPELL / RUB ₽ 0.037281816 1 SPELL / INR ₹ 0.040829118 1 SPELL / IDR Rp 7.681965984 1 SPELL / KRW ₩ 0.649029744 1 SPELL / PHP ₱ 0.026958558 1 SPELL / EGP ￡E. 0.022459998 1 SPELL / BRL R$ 0.002591358 1 SPELL / CAD C$ 0.000641982 1 SPELL / BDT ৳ 0.056569392 1 SPELL / NGN ₦ 0.70892151 1 SPELL / UAH ₴ 0.019339122 1 SPELL / VES Bs 0.0576378 1 SPELL / CLP $ 0.454542 1 SPELL / PKR Rs 0.131297034 1 SPELL / KZT ₸ 0.25112274 1 SPELL / THB ฿ 0.01520607 1 SPELL / TWD NT$ 0.013997082 1 SPELL / AED د.إ 0.001719762 1 SPELL / CHF Fr 0.00037488 1 SPELL / HKD HK$ 0.003673824 1 SPELL / MAD .د.م 0.004236144 1 SPELL / MXN $ 0.008823738 1 SPELL / PLN zł 0.001724448 1 SPELL / RON лв 0.002052468 1 SPELL / SEK kr 0.00452199 1 SPELL / BGN лв 0.000787248 1 SPELL / HUF Ft 0.161193714 1 SPELL / CZK Kč 0.009948378 1 SPELL / KWD د.ك 0.0001419858 1 SPELL / ILS ₪ 0.001597926

Spell Token Kaynağı

Spell Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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