StorX Network (SRX) Nedir?

StorX, 200 milyar dolarlık bulut depolama sektörünü kökünden değiştirmek için tasarlanmış, güvene dayalı olmayan, açık kaynaklı, merkeziyetsiz bir bulut depolama platformudur. En enerji verimli blok zincirlerinden biri olan XDC Network üzerine inşa edilen StorX, gelişmiş şifreleme, veri parçalama ve merkeziyetsiz depolama düğümlerini bir araya getirerek eşsiz gizlilik, güvenlik ve uygun fiyat sunar.

StorX Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, StorX Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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StorX Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, StorX Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SRX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen StorX Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

StorX Network Fiyat Geçmişi

SRX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SRX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen StorX Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

StorX Network (SRX) Token Ekonomisi

StorX Network (SRX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SRX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

StorX Network (SRX) Satın Alma

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SRX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SRX / VND ₫ 1.622,31975 1 SRX / AUD A$ 0,094941 1 SRX / GBP ￡ 0,0462375 1 SRX / EUR € 0,053019 1 SRX / USD $ 0,06165 1 SRX / MYR RM 0,2607795 1 SRX / TRY ₺ 2,507922 1 SRX / JPY ¥ 9,06255 1 SRX / ARS ARS$ 83,3107275 1 SRX / RUB ₽ 4,904874 1 SRX / INR ₹ 5,3715645 1 SRX / IDR Rp 1.010,655576 1 SRX / KRW ₩ 85,387716 1 SRX / PHP ₱ 3,5467245 1 SRX / EGP ￡E. 2,9548845 1 SRX / BRL R$ 0,3409245 1 SRX / CAD C$ 0,0844605 1 SRX / BDT ৳ 7,442388 1 SRX / NGN ₦ 93,2672025 1 SRX / UAH ₴ 2,5442955 1 SRX / VES Bs 7,58295 1 SRX / CLP $ 59,8005 1 SRX / PKR Rs 17,2737135 1 SRX / KZT ₸ 33,038235 1 SRX / THB ฿ 2,0005425 1 SRX / TWD NT$ 1,8414855 1 SRX / AED د.إ 0,2262555 1 SRX / CHF Fr 0,04932 1 SRX / HKD HK$ 0,483336 1 SRX / MAD .د.م 0,557316 1 SRX / MXN $ 1,1608695 1 SRX / PLN zł 0,226872 1 SRX / RON лв 0,270027 1 SRX / SEK kr 0,5949225 1 SRX / BGN лв 0,103572 1 SRX / HUF Ft 21,2069835 1 SRX / CZK Kč 1,3088295 1 SRX / KWD د.ك 0,01867995 1 SRX / ILS ₪ 0,2102265

StorX Network Kaynağı

StorX Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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