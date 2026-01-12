Bugünkü Superfluid Fiyatı

Bugünkü Superfluid (SUPERFLUID) fiyatı $ 0,02653 olup, son 24 saatte % 4,67 değişim gösterdi. Mevcut SUPERFLUID / USD dönüşüm oranı SUPERFLUID başına $ 0,02653 şeklindedir.

Superfluid, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SUPERFLUID şeklindedir. Son 24 saat içinde SUPERFLUID, $ 0,02599 (en düşük) ile $ 0,02838 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SUPERFLUID, son bir saatte -%0,16 ve son 7 günde -%9,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,28K seviyesine ulaştı.

Superfluid (SUPERFLUID) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,28K$ 55,28K $ 55,28K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,43M$ 21,43M $ 21,43M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 807.725.472 807.725.472 807.725.472 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Superfluid piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,28K. Dolaşımdaki SUPERFLUID arzı -- olup, toplam arzı 807725472. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,43M.