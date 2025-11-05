BorsaDEX+
Bugünkü canlı SavannaSurvival fiyatı 0.008379 USD. SVSA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SVSA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SVSA Hakkında Daha Fazla Bilgi

SVSA Fiyat Bilgileri

SVSA Nedir

SVSA Resmi Websitesi

SVSA Token Ekonomisi

SVSA Fiyat Tahmini

SVSA Fiyat Geçmişi

SVSA Satın Alma Kılavuzu

SVSA / İtibari Para Dönüştürücüsü

SavannaSurvival Logosu

SavannaSurvival Fiyatı(SVSA)

1 SVSA / USD Canlı Fiyatı:

$0,008377
$0,008377
+%43,391D
USD
SavannaSurvival (SVSA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:36:43 (UTC+8)

SavannaSurvival (SVSA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,003429
$ 0,003429
24 sa Düşük
$ 0,012906
$ 0,012906
24 sa Yüksek

$ 0,003429
$ 0,003429

$ 0,012906
$ 0,012906

--
--

--
--

-%3,72

+%43,39

+%26,34

+%26,34

SavannaSurvival (SVSA) canlı fiyatı $ 0,008379. SVSA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,003429 ve en yüksek $ 0,012906 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SVSA için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SVSA son bir saatte -%3,72 değişim gösterdi, 24 saatte +%43,39 ve son 7 günde +%26,34 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SavannaSurvival (SVSA) Piyasa Bilgileri

--
--

$ 759,38K
$ 759,38K

$ 8,38M
$ 8,38M

--
--

1.000.000.000
1.000.000.000

KLAY

Şu anki SavannaSurvival piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 759,38K. Dolaşımdaki SVSA arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,38M.

SavannaSurvival (SVSA) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SavannaSurvival fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00253489+%43,39
30 Gün$ -0,021621-%72,07
60 Gün$ -0,021621-%72,07
90 Gün$ -0,021621-%72,07
Bugünkü SavannaSurvival Fiyatı Değişimi

Bugün, SVSA, $ +0,00253489 (+%43,39) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SavannaSurvival 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,021621 (-%72,07) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SavannaSurvival 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SVSA değişimi $ -0,021621 (-%72,07) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SavannaSurvival 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,021621 (-%72,07) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SavannaSurvival (SVSA) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

SavannaSurvival Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

SavannaSurvival (SVSA) Nedir?

SavannaSurvival, in collaboration with KaiaChain, brings an immersive Web3 survival experience to the Mini DApp ecosystem on LINE Dapp portal. Explore, strategize, and thrive in a dynamic voxel-powered world, where survival isn’t just a challenge—it’s a collaborative adventure shaped by blockchain technology. Designed for fans of Minecraft and Roblox and Casual Game, SavannaSurvival combines Innovative ecosystems, decentralized ownership, and player-led economies, offering a seamless entry into the Web3 gaming space.

SavannaSurvival, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SavannaSurvival yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SVSA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SavannaSurvival hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SavannaSurvival satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SavannaSurvival Fiyat Tahmini (USD)

SavannaSurvival (SVSA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SavannaSurvival (SVSA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SavannaSurvival için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SavannaSurvival fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SavannaSurvival (SVSA) Token Ekonomisi

SavannaSurvival (SVSA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SVSA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SavannaSurvival (SVSA) Satın Alma

Nasıl SavannaSurvival satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım SavannaSurvival Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SVSA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SavannaSurvival(SVSA) / VND
220,493385
1 SavannaSurvival(SVSA) / AUD
A$0,01281987
1 SavannaSurvival(SVSA) / GBP
0,00636804
1 SavannaSurvival(SVSA) / EUR
0,00728973
1 SavannaSurvival(SVSA) / USD
$0,008379
1 SavannaSurvival(SVSA) / MYR
RM0,03510801
1 SavannaSurvival(SVSA) / TRY
0,35258832
1 SavannaSurvival(SVSA) / JPY
¥1,281987
1 SavannaSurvival(SVSA) / ARS
ARS$12,21423588
1 SavannaSurvival(SVSA) / RUB
0,67861521
1 SavannaSurvival(SVSA) / INR
0,74346867
1 SavannaSurvival(SVSA) / IDR
Rp139,64994414
1 SavannaSurvival(SVSA) / PHP
0,49318794
1 SavannaSurvival(SVSA) / EGP
￡E.0,39674565
1 SavannaSurvival(SVSA) / BRL
R$0,04516281
1 SavannaSurvival(SVSA) / CAD
C$0,01181439
1 SavannaSurvival(SVSA) / BDT
1,0214001
1 SavannaSurvival(SVSA) / NGN
12,090897
1 SavannaSurvival(SVSA) / COP
$32,351319
1 SavannaSurvival(SVSA) / ZAR
R.0,14654871
1 SavannaSurvival(SVSA) / UAH
0,35258832
1 SavannaSurvival(SVSA) / TZS
T.Sh.20,63789595
1 SavannaSurvival(SVSA) / VES
Bs1,868517
1 SavannaSurvival(SVSA) / CLP
$7,926534
1 SavannaSurvival(SVSA) / PKR
Rs2,36891088
1 SavannaSurvival(SVSA) / KZT
4,3914339
1 SavannaSurvival(SVSA) / THB
฿0,27256887
1 SavannaSurvival(SVSA) / TWD
NT$0,25907868
1 SavannaSurvival(SVSA) / AED
د.إ0,03075093
1 SavannaSurvival(SVSA) / CHF
Fr0,0067032
1 SavannaSurvival(SVSA) / HKD
HK$0,06510483
1 SavannaSurvival(SVSA) / AMD
֏3,20538645
1 SavannaSurvival(SVSA) / MAD
.د.م0,07800849
1 SavannaSurvival(SVSA) / MXN
$0,15651972
1 SavannaSurvival(SVSA) / SAR
ريال0,03142125
1 SavannaSurvival(SVSA) / ETB
Br1,28156805
1 SavannaSurvival(SVSA) / KES
KSh1,08248301
1 SavannaSurvival(SVSA) / JOD
د.أ0,005940711
1 SavannaSurvival(SVSA) / PLN
0,0310023
1 SavannaSurvival(SVSA) / RON
лв0,03703518
1 SavannaSurvival(SVSA) / SEK
kr0,08018703
1 SavannaSurvival(SVSA) / BGN
лв0,0142443
1 SavannaSurvival(SVSA) / HUF
Ft2,83168305
1 SavannaSurvival(SVSA) / CZK
0,17788617
1 SavannaSurvival(SVSA) / KWD
د.ك0,002572353
1 SavannaSurvival(SVSA) / ILS
0,02731554
1 SavannaSurvival(SVSA) / BOB
Bs0,05789889
1 SavannaSurvival(SVSA) / AZN
0,0142443
1 SavannaSurvival(SVSA) / TJS
SM0,07725438
1 SavannaSurvival(SVSA) / GEL
0,02279088
1 SavannaSurvival(SVSA) / AOA
Kz7,67306925
1 SavannaSurvival(SVSA) / BHD
.د.ب0,003150504
1 SavannaSurvival(SVSA) / BMD
$0,008379
1 SavannaSurvival(SVSA) / DKK
kr0,05437971
1 SavannaSurvival(SVSA) / HNL
L0,22070286
1 SavannaSurvival(SVSA) / MUR
0,38560158
1 SavannaSurvival(SVSA) / NAD
$0,14571081
1 SavannaSurvival(SVSA) / NOK
kr0,0854658
1 SavannaSurvival(SVSA) / NZD
$0,01474704
1 SavannaSurvival(SVSA) / PAB
B/.0,008379
1 SavannaSurvival(SVSA) / PGK
K0,03561075
1 SavannaSurvival(SVSA) / QAR
ر.ق0,03049956
1 SavannaSurvival(SVSA) / RSD
дин.0,854658
1 SavannaSurvival(SVSA) / UZS
soʻm99,74998404
1 SavannaSurvival(SVSA) / ALL
L0,70475769
1 SavannaSurvival(SVSA) / ANG
ƒ0,01499841
1 SavannaSurvival(SVSA) / AWG
ƒ0,01499841
1 SavannaSurvival(SVSA) / BBD
$0,016758
1 SavannaSurvival(SVSA) / BAM
KM0,0142443
1 SavannaSurvival(SVSA) / BIF
Fr24,709671
1 SavannaSurvival(SVSA) / BND
$0,0108927
1 SavannaSurvival(SVSA) / BSD
$0,008379
1 SavannaSurvival(SVSA) / JMD
$1,34508087
1 SavannaSurvival(SVSA) / KHR
33,65056674
1 SavannaSurvival(SVSA) / KMF
Fr3,569454
1 SavannaSurvival(SVSA) / LAK
182,15217027
1 SavannaSurvival(SVSA) / LKR
රු2,55375162
1 SavannaSurvival(SVSA) / MDL
L0,14194026
1 SavannaSurvival(SVSA) / MGA
Ar37,7432055
1 SavannaSurvival(SVSA) / MOP
P0,067032
1 SavannaSurvival(SVSA) / MVR
0,1290366
1 SavannaSurvival(SVSA) / MWK
MK14,54686569
1 SavannaSurvival(SVSA) / MZN
MT0,53583705
1 SavannaSurvival(SVSA) / NPR
रु1,18864494
1 SavannaSurvival(SVSA) / PYG
59,423868
1 SavannaSurvival(SVSA) / RWF
Fr12,157929
1 SavannaSurvival(SVSA) / SBD
$0,06895917
1 SavannaSurvival(SVSA) / SCR
0,12049002
1 SavannaSurvival(SVSA) / SRD
$0,3225915
1 SavannaSurvival(SVSA) / SVC
$0,07331625
1 SavannaSurvival(SVSA) / SZL
L0,1457946
1 SavannaSurvival(SVSA) / TMT
m0,02941029
1 SavannaSurvival(SVSA) / TND
د.ت0,024617502
1 SavannaSurvival(SVSA) / TTD
$0,05680962
1 SavannaSurvival(SVSA) / UGX
Sh29,192436
1 SavannaSurvival(SVSA) / XAF
Fr4,77603
1 SavannaSurvival(SVSA) / XCD
$0,0226233
1 SavannaSurvival(SVSA) / XOF
Fr4,77603
1 SavannaSurvival(SVSA) / XPF
Fr0,863037
1 SavannaSurvival(SVSA) / BWP
P0,1131165
1 SavannaSurvival(SVSA) / BZD
$0,01684179
1 SavannaSurvival(SVSA) / CVE
$0,80547327
1 SavannaSurvival(SVSA) / DJF
Fr1,483083
1 SavannaSurvival(SVSA) / DOP
$0,53843454
1 SavannaSurvival(SVSA) / DZD
د.ج1,0959732
1 SavannaSurvival(SVSA) / FJD
$0,01910412
1 SavannaSurvival(SVSA) / GNF
Fr72,855405
1 SavannaSurvival(SVSA) / GTQ
Q0,06418314
1 SavannaSurvival(SVSA) / GYD
$1,7528868
1 SavannaSurvival(SVSA) / ISK
kr1,064133

SavannaSurvival Kaynağı

SavannaSurvival hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi SavannaSurvival Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SavannaSurvival Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SavannaSurvival (SVSA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SVSA fiyatı, 0,008379 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SVSA / USD güncel fiyatı nedir?
SVSA / USD güncel fiyatı $ 0,008379. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SavannaSurvival varlığının piyasa değeri nedir?
SVSA piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SVSA arzı nedir?
Dolaşımdaki SVSA arzı, -- USD.
SVSA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SVSA, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SVSA fiyatı (ATL) nedir?
SVSA, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
SVSA işlem hacmi nedir?
SVSA için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 759,38K USD.
SVSA bu yıl daha da yükselir mi?
SVSA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SVSA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:36:43 (UTC+8)

SavannaSurvival (SVSA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SVSA/USDT
$0,008377
$0,008377
+%43,27

$101.769,74

$3.329,71

$157,38

$0,9999

$2,2483

$101.769,74

$3.329,71

$157,38

$2,2483

$0,16495

