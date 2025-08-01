Swell Network (SWELL) Nedir?

Swell, dünyanın en iyi likit staking ve restaking deneyimini sunma, DeFi'ye erişimi basitleştirme ve Ethereum ile restaking hizmetlerinin geleceğini güvence altına alma misyonuna sahip, gözetim gerektirmeyen bir staking protokolüdür.

Swell Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Swell Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Swell Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Swell Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SWELL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Swell Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Swell Network Fiyat Geçmişi

SWELL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SWELL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Swell Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Swell Network (SWELL) Token Ekonomisi

Swell Network (SWELL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SWELL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Swell Network (SWELL) Satın Alma

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SWELL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SWELL / VND ₫ 228,4142 1 SWELL / AUD A$ 0,0133672 1 SWELL / GBP ￡ 0,00651 1 SWELL / EUR € 0,0074648 1 SWELL / USD $ 0,00868 1 SWELL / MYR RM 0,0367164 1 SWELL / TRY ₺ 0,3531024 1 SWELL / JPY ¥ 1,27596 1 SWELL / ARS ARS$ 11,729718 1 SWELL / RUB ₽ 0,6905808 1 SWELL / INR ₹ 0,7562884 1 SWELL / IDR Rp 142,2950592 1 SWELL / KRW ₩ 12,0221472 1 SWELL / PHP ₱ 0,4993604 1 SWELL / EGP ￡E. 0,4160324 1 SWELL / BRL R$ 0,0480004 1 SWELL / CAD C$ 0,0118916 1 SWELL / BDT ৳ 1,0478496 1 SWELL / NGN ₦ 13,131538 1 SWELL / UAH ₴ 0,3582236 1 SWELL / VES Bs 1,06764 1 SWELL / CLP $ 8,4196 1 SWELL / PKR Rs 2,4320492 1 SWELL / KZT ₸ 4,651612 1 SWELL / THB ฿ 0,281666 1 SWELL / TWD NT$ 0,2592716 1 SWELL / AED د.إ 0,0318556 1 SWELL / CHF Fr 0,006944 1 SWELL / HKD HK$ 0,0680512 1 SWELL / MAD .د.م 0,0784672 1 SWELL / MXN $ 0,1634444 1 SWELL / PLN zł 0,0319424 1 SWELL / RON лв 0,0380184 1 SWELL / SEK kr 0,083762 1 SWELL / BGN лв 0,0145824 1 SWELL / HUF Ft 2,9858332 1 SWELL / CZK Kč 0,1842764 1 SWELL / KWD د.ك 0,00263004 1 SWELL / ILS ₪ 0,0295988

Swell Network Kaynağı

Swell Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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