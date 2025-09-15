SYND (SYND) Nedir?

SYND, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SYND yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- SYND staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SYND hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SYND satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SYND Fiyat Tahmini (USD)

SYND (SYND) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SYND (SYND) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SYND için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SYND fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SYND (SYND) Token Ekonomisi

SYND (SYND) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SYND tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SYND (SYND) Satın Alma

Nasıl SYND satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım SYND Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SYND Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SYND(SYND) / VND ₫ -- 1 SYND(SYND) / AUD A$ -- 1 SYND(SYND) / GBP ￡ -- 1 SYND(SYND) / EUR € -- 1 SYND(SYND) / USD $ -- 1 SYND(SYND) / MYR RM -- 1 SYND(SYND) / TRY ₺ -- 1 SYND(SYND) / JPY ¥ -- 1 SYND(SYND) / ARS ARS$ -- 1 SYND(SYND) / RUB ₽ -- 1 SYND(SYND) / INR ₹ -- 1 SYND(SYND) / IDR Rp -- 1 SYND(SYND) / KRW ₩ -- 1 SYND(SYND) / PHP ₱ -- 1 SYND(SYND) / EGP ￡E. -- 1 SYND(SYND) / BRL R$ -- 1 SYND(SYND) / CAD C$ -- 1 SYND(SYND) / BDT ৳ -- 1 SYND(SYND) / NGN ₦ -- 1 SYND(SYND) / COP $ -- 1 SYND(SYND) / ZAR R. -- 1 SYND(SYND) / UAH ₴ -- 1 SYND(SYND) / VES Bs -- 1 SYND(SYND) / CLP $ -- 1 SYND(SYND) / PKR Rs -- 1 SYND(SYND) / KZT ₸ -- 1 SYND(SYND) / THB ฿ -- 1 SYND(SYND) / TWD NT$ -- 1 SYND(SYND) / AED د.إ -- 1 SYND(SYND) / CHF Fr -- 1 SYND(SYND) / HKD HK$ -- 1 SYND(SYND) / AMD ֏ -- 1 SYND(SYND) / MAD .د.م -- 1 SYND(SYND) / MXN $ -- 1 SYND(SYND) / SAR ريال -- 1 SYND(SYND) / PLN zł -- 1 SYND(SYND) / RON лв -- 1 SYND(SYND) / SEK kr -- 1 SYND(SYND) / BGN лв -- 1 SYND(SYND) / HUF Ft -- 1 SYND(SYND) / CZK Kč -- 1 SYND(SYND) / KWD د.ك -- 1 SYND(SYND) / ILS ₪ -- 1 SYND(SYND) / AOA Kz -- 1 SYND(SYND) / BHD .د.ب -- 1 SYND(SYND) / BMD $ -- 1 SYND(SYND) / DKK kr -- 1 SYND(SYND) / HNL L -- 1 SYND(SYND) / MUR ₨ -- 1 SYND(SYND) / NAD $ -- 1 SYND(SYND) / NOK kr -- 1 SYND(SYND) / NZD $ -- 1 SYND(SYND) / PAB B/. -- 1 SYND(SYND) / PGK K -- 1 SYND(SYND) / QAR ر.ق -- 1 SYND(SYND) / RSD дин. --

Dönüştürücüyü Dene

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SYND Hakkında Diğer Sorular Bugünkü SYND (SYND) fiyatı nedir? USD biriminden canlı SYND fiyatı, -- USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. SYND / USD güncel fiyatı nedir? -- . Doğru token dönüşümü için SYND / USD güncel fiyatı. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü 'ye göz atın. SYND varlığının piyasa değeri nedir? SYND piyasa değeri -- USD . Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır. Dolaşımdaki SYND arzı nedir? Dolaşımdaki SYND arzı, -- USD . SYND için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir? SYND, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi. Tüm zamanların en düşük SYND fiyatı (ATL) nedir? SYND, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü. SYND işlem hacmi nedir? SYND için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD . SYND bu yıl daha da yükselir mi? SYND piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SYND fiyat tahminine göz atın.

SYND (SYND) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8) Tür Bilgiler 09-15 18:21:00 Sektör Haberleri Altcoinler Tüm Piyasada Düşüyor, HIFI 24 Saatte %47'den Fazla Değer Kaybetti 09-15 15:08:00 Sektör Haberleri 24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: SOL 30,4 Milyon Dolar Net Giriş, PUMP 10,6 Milyon Dolar Net Giriş 09-15 12:13:00 Sektör Haberleri Altcoin Sezonu Endeksi şu anda 72 bildiriyor, "Altcoin Sezonu"na girmekten sadece bir adım uzakta 09-15 11:34:00 Sektör Haberleri Bazı yeni ve yakın zamanda listelenmiş tokenler bugün göreceli güç gösteriyor, MITO 24 saatlik artışı %28'i aşıyor 09-14 18:21:00 Sektör Haberleri Altcoin Sezonu Endeksi geçici olarak 70 bildiriyor, 90 günlük yüksek seviyesini koruyor 09-14 11:30:00 Sektör Haberleri Altcoin piyasası ısınmaya devam ediyor, "TOTAL3" 7 günde %10.66 yükseldi, altcoin sezonu ortaya çıkıyor olabilir

Öne Çıkan Haberler

HYPE Price Surges to Yearly High: Hyperliquid’s USDH Stablecoin Battle Explained

USDT vs USDC: Market Share Comparison