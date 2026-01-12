Bugünkü TEN Protocol Fiyatı

Bugünkü TEN Protocol (TEN) fiyatı $ 0,0061066 olup, son 24 saatte % 4,66 değişim gösterdi. Mevcut TEN / USD dönüşüm oranı TEN başına $ 0,0061066 şeklindedir.

TEN Protocol, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TEN şeklindedir. Son 24 saat içinde TEN, $ 0,0057142 (en düşük) ile $ 0,0062634 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TEN, son bir saatte +%0,69 ve son 7 günde +%11,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 28,56K seviyesine ulaştı.

TEN Protocol (TEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 28,56K$ 28,56K $ 28,56K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,11M$ 6,11M $ 6,11M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki TEN Protocol piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 28,56K. Dolaşımdaki TEN arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,11M.