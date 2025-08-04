Tectum EmissionToken (TET) Nedir?

Tectum, Tectum Tanıtım Belgesinde açıklandığı gibi tescilli Kullanım Kanıtı (PoU) Konsensüsü ve süper hızlı Ağ Protokolü kullanan tek Blok Zincir ağıdır. PoU protokolü, veri dağıtımını optimize eder ve Ağ Protokolü, düğümlerin saniyede 1 Milyondan fazla dijital olayı dağıtmasını ve doğrulamasını sağlayarak Tectum'u açık ara dünyanın en hızlı Blok Zinciri yapar.

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Tectum EmissionToken Fiyat Geleceği Tahmini

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Tectum EmissionToken Fiyat Geçmişi

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Tectum EmissionToken (TET) Token Ekonomisi

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TET Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TET / VND ₫ 30.314,88 1 TET / AUD A$ 1,77408 1 TET / GBP ￡ 0,864 1 TET / EUR € 0,99072 1 TET / USD $ 1,152 1 TET / MYR RM 4,87296 1 TET / TRY ₺ 46,85184 1 TET / JPY ¥ 169,344 1 TET / ARS ARS$ 1.556,7552 1 TET / RUB ₽ 91,60704 1 TET / INR ₹ 100,63872 1 TET / IDR Rp 18.885,24288 1 TET / KRW ₩ 1.593,35424 1 TET / PHP ₱ 66,17088 1 TET / EGP ￡E. 55,20384 1 TET / BRL R$ 6,3936 1 TET / CAD C$ 1,57824 1 TET / BDT ৳ 139,06944 1 TET / NGN ₦ 1.742,8032 1 TET / UAH ₴ 47,54304 1 TET / VES Bs 141,696 1 TET / CLP $ 1.117,44 1 TET / PKR Rs 322,77888 1 TET / KZT ₸ 617,3568 1 TET / THB ฿ 37,39392 1 TET / TWD NT$ 34,39872 1 TET / AED د.إ 4,22784 1 TET / CHF Fr 0,9216 1 TET / HKD HK$ 9,03168 1 TET / MAD .د.م 10,41408 1 TET / MXN $ 21,7152 1 TET / PLN zł 4,23936 1 TET / RON лв 5,04576 1 TET / SEK kr 11,1168 1 TET / BGN лв 1,93536 1 TET / HUF Ft 396,27648 1 TET / CZK Kč 24,44544 1 TET / KWD د.ك 0,349056 1 TET / ILS ₪ 3,92832

Tectum EmissionToken Kaynağı

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