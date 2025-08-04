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Tectum EmissionToken Fiyatı(TET)

Tectum EmissionToken (TET) Canlı Fiyat Grafiği

$1,152
$1,152$1,152
+%18,711D
USD

TET Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Tectum EmissionToken (TET), şu anda 1,152 USD fiyatından işlem görmektedir ve 10,71M USD piyasa değerine sahiptir. TET / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Tectum EmissionToken Ana Piyasa Performansı:

$ 223,39K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%18,71
Tectum EmissionToken 24 saatlik fiyat değişimi
9,29M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki TET / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TET fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

TET Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Tectum EmissionToken fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,181568+%18,71
30 Gün$ +0,779+%208,84
60 Gün$ +0,304+%35,84
90 Gün$ +0,025+%2,21
Bugünkü Tectum EmissionToken Fiyatı Değişimi

Bugün, TET, $ +0,181568 (+%18,71) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Tectum EmissionToken 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,779 (+%208,84) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Tectum EmissionToken 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TET değişimi $ +0,304 (+%35,84) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Tectum EmissionToken 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,025 (+%2,21) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TET Fiyat Bilgisi

En güncel Tectum EmissionToken fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,8128
$ 0,8128$ 0,8128

$ 1,2
$ 1,2$ 1,2

$ 46
$ 46$ 46

-%1,65

+%18,71

-%4,80

TET Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10,71M
$ 10,71M$ 10,71M

$ 223,39K
$ 223,39K$ 223,39K

9,29M
9,29M 9,29M

Tectum EmissionToken (TET) Nedir?

Tectum, Tectum Tanıtım Belgesinde açıklandığı gibi tescilli Kullanım Kanıtı (PoU) Konsensüsü ve süper hızlı Ağ Protokolü kullanan tek Blok Zincir ağıdır. PoU protokolü, veri dağıtımını optimize eder ve Ağ Protokolü, düğümlerin saniyede 1 Milyondan fazla dijital olayı dağıtmasını ve doğrulamasını sağlayarak Tectum'u açık ara dünyanın en hızlı Blok Zinciri yapar.

Tectum EmissionToken, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Tectum EmissionToken yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TET staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Tectum EmissionToken hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Tectum EmissionToken satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Tectum EmissionToken Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Tectum EmissionToken, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TET fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Tectum EmissionToken fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Tectum EmissionToken Fiyat Geçmişi

TET fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TET kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Tectum EmissionToken fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Tectum EmissionToken (TET) Token Ekonomisi

Tectum EmissionToken (TET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Tectum EmissionToken (TET) Satın Alma

Nasıl Tectum EmissionToken satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Tectum EmissionToken Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TET Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TET / VND
30.314,88
1 TET / AUD
A$1,77408
1 TET / GBP
0,864
1 TET / EUR
0,99072
1 TET / USD
$1,152
1 TET / MYR
RM4,87296
1 TET / TRY
46,85184
1 TET / JPY
¥169,344
1 TET / ARS
ARS$1.556,7552
1 TET / RUB
91,60704
1 TET / INR
100,63872
1 TET / IDR
Rp18.885,24288
1 TET / KRW
1.593,35424
1 TET / PHP
66,17088
1 TET / EGP
￡E.55,20384
1 TET / BRL
R$6,3936
1 TET / CAD
C$1,57824
1 TET / BDT
139,06944
1 TET / NGN
1.742,8032
1 TET / UAH
47,54304
1 TET / VES
Bs141,696
1 TET / CLP
$1.117,44
1 TET / PKR
Rs322,77888
1 TET / KZT
617,3568
1 TET / THB
฿37,39392
1 TET / TWD
NT$34,39872
1 TET / AED
د.إ4,22784
1 TET / CHF
Fr0,9216
1 TET / HKD
HK$9,03168
1 TET / MAD
.د.م10,41408
1 TET / MXN
$21,7152
1 TET / PLN
4,23936
1 TET / RON
лв5,04576
1 TET / SEK
kr11,1168
1 TET / BGN
лв1,93536
1 TET / HUF
Ft396,27648
1 TET / CZK
24,44544
1 TET / KWD
د.ك0,349056
1 TET / ILS
3,92832

Tectum EmissionToken Kaynağı

Tectum EmissionToken hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Tectum EmissionToken Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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TET
TET
USD
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1 TET = 1,152 USD

Al-Sat

TETUSDT
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$1,152$1,152
+%39,21

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