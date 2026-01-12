Bugünkü Theoriq Fiyatı

Bugünkü Theoriq (THQ) fiyatı $ 0,04263 olup, son 24 saatte % 2,78 değişim gösterdi. Mevcut THQ / USD dönüşüm oranı THQ başına $ 0,04263 şeklindedir.

Theoriq, şu anda piyasa değeri açısından $ 5,87M ile 1270. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 137,60M THQ şeklindedir. Son 24 saat içinde THQ, $ 0,04207 (en düşük) ile $ 0,04418 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,17998769788545976 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,035972394051982076 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, THQ, son bir saatte -%0,82 ve son 7 günde -%2,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 61,35K seviyesine ulaştı.

Theoriq (THQ) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1270 Piyasa Değeri $ 5,87M$ 5,87M $ 5,87M Hacim (24 Sa) $ 61,35K$ 61,35K $ 61,35K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 42,63M$ 42,63M $ 42,63M Dolaşım Arzı 137,60M 137,60M 137,60M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %13,76 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Theoriq piyasa değeri $ 5,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 61,35K. Dolaşımdaki THQ arzı 137,60M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,63M.