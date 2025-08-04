TOP Network (TOP) Nedir?

TOP Network, temel olarak çok sayıda normal kullanıcıya hizmet sağlamayı, yüksek talep gören kullanıcı deneyimini karşılamayı, maliyete duyarlı büyük ölçekli gerçek işleri desteklemeyi taahhüt eder ve İnternet Değeri'nin blok zinciri altyapısıdır. İşlem hacmi, işlem onay hızı, işlem ücretleri ve kullanıcı deneyimi konusunda çok hassas olan Web3.0, GameFi ve Metaverse gibi işletmeler, TOP Network ekosistemindeki temel işletmelerdir. Bu işletmeleri desteklemek için TOP Chain, parçalama ve üç katmanlı ağ gibi bir dizi yenilikçi teknoloji aracılığıyla düşük maliyetli, düşük giriş engeli ve yüksek iş hacmine sahip güçlü bir halka açık zincir kurarak gerçek işletmelerin yüksek frekanslı ve gerçek zamanlı performansını karşılar.

TOP Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, TOP Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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TOP Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, TOP Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TOP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen TOP Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

TOP Network Fiyat Geçmişi

TOP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TOP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen TOP Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

TOP Network (TOP) Token Ekonomisi

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TOP Network (TOP) Satın Alma

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TOP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TOP / VND ₫ 2,52624 1 TOP / AUD A$ 0,00014784 1 TOP / GBP ￡ 0,000072 1 TOP / EUR € 0,00008256 1 TOP / USD $ 0,000096 1 TOP / MYR RM 0,00040608 1 TOP / TRY ₺ 0,00390432 1 TOP / JPY ¥ 0,014112 1 TOP / ARS ARS$ 0,1297296 1 TOP / RUB ₽ 0,00763584 1 TOP / INR ₹ 0,00838848 1 TOP / IDR Rp 1,57377024 1 TOP / KRW ₩ 0,13277952 1 TOP / PHP ₱ 0,00551424 1 TOP / EGP ￡E. 0,00460128 1 TOP / BRL R$ 0,00053376 1 TOP / CAD C$ 0,00013152 1 TOP / BDT ৳ 0,01158912 1 TOP / NGN ₦ 0,1452336 1 TOP / UAH ₴ 0,00396192 1 TOP / VES Bs 0,011808 1 TOP / CLP $ 0,09312 1 TOP / PKR Rs 0,02689824 1 TOP / KZT ₸ 0,0514464 1 TOP / THB ฿ 0,0031152 1 TOP / TWD NT$ 0,00286656 1 TOP / AED د.إ 0,00035232 1 TOP / CHF Fr 0,0000768 1 TOP / HKD HK$ 0,00075264 1 TOP / MAD .د.م 0,00086784 1 TOP / MXN $ 0,00180864 1 TOP / PLN zł 0,00035328 1 TOP / RON лв 0,00042048 1 TOP / SEK kr 0,0009264 1 TOP / BGN лв 0,00016128 1 TOP / HUF Ft 0,03302304 1 TOP / CZK Kč 0,00203712 1 TOP / KWD د.ك 0,000029088 1 TOP / ILS ₪ 0,00032736

TOP Network Kaynağı

TOP Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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