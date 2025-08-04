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TOP Network Fiyatı(TOP)

TOP Network (TOP) Canlı Fiyat Grafiği

$0,000096
$0,000096$0,000096
%0,001D
USD

TOP Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

TOP Network (TOP), şu anda 0,000096 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,38M USD piyasa değerine sahiptir. TOP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TOP Network Ana Piyasa Performansı:

$ 39,92K USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
TOP Network 24 saatlik fiyat değişimi
14,40B USD
Dolaşımdaki arz

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TOP Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için TOP Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ -0,0000428-%30,84
60 Gün$ -0,0000608-%38,78
90 Gün$ -0,0000887-%48,03
Bugünkü TOP Network Fiyatı Değişimi

Bugün, TOP, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

TOP Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0000428 (-%30,84) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

TOP Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TOP değişimi $ -0,0000608 (-%38,78) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

TOP Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0000887 (-%48,03) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TOP Fiyat Bilgisi

En güncel TOP Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,000096
$ 0,000096$ 0,000096

$ 0,0000962
$ 0,0000962$ 0,0000962

$ 0,0007993
$ 0,0007993$ 0,0007993

%0,00

%0,00

-%1,04

TOP Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M

$ 39,92K
$ 39,92K$ 39,92K

14,40B
14,40B 14,40B

TOP Network (TOP) Nedir?

TOP Network, temel olarak çok sayıda normal kullanıcıya hizmet sağlamayı, yüksek talep gören kullanıcı deneyimini karşılamayı, maliyete duyarlı büyük ölçekli gerçek işleri desteklemeyi taahhüt eder ve İnternet Değeri'nin blok zinciri altyapısıdır. İşlem hacmi, işlem onay hızı, işlem ücretleri ve kullanıcı deneyimi konusunda çok hassas olan Web3.0, GameFi ve Metaverse gibi işletmeler, TOP Network ekosistemindeki temel işletmelerdir. Bu işletmeleri desteklemek için TOP Chain, parçalama ve üç katmanlı ağ gibi bir dizi yenilikçi teknoloji aracılığıyla düşük maliyetli, düşük giriş engeli ve yüksek iş hacmine sahip güçlü bir halka açık zincir kurarak gerçek işletmelerin yüksek frekanslı ve gerçek zamanlı performansını karşılar.

TOP Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, TOP Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TOP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Kapsamlı kaynaklarımız, TOP Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

TOP Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, TOP Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TOP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen TOP Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

TOP Network Fiyat Geçmişi

TOP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TOP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen TOP Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

TOP Network (TOP) Token Ekonomisi

TOP Network (TOP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TOP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

TOP Network (TOP) Satın Alma

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TOP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TOP / VND
2,52624
1 TOP / AUD
A$0,00014784
1 TOP / GBP
0,000072
1 TOP / EUR
0,00008256
1 TOP / USD
$0,000096
1 TOP / MYR
RM0,00040608
1 TOP / TRY
0,00390432
1 TOP / JPY
¥0,014112
1 TOP / ARS
ARS$0,1297296
1 TOP / RUB
0,00763584
1 TOP / INR
0,00838848
1 TOP / IDR
Rp1,57377024
1 TOP / KRW
0,13277952
1 TOP / PHP
0,00551424
1 TOP / EGP
￡E.0,00460128
1 TOP / BRL
R$0,00053376
1 TOP / CAD
C$0,00013152
1 TOP / BDT
0,01158912
1 TOP / NGN
0,1452336
1 TOP / UAH
0,00396192
1 TOP / VES
Bs0,011808
1 TOP / CLP
$0,09312
1 TOP / PKR
Rs0,02689824
1 TOP / KZT
0,0514464
1 TOP / THB
฿0,0031152
1 TOP / TWD
NT$0,00286656
1 TOP / AED
د.إ0,00035232
1 TOP / CHF
Fr0,0000768
1 TOP / HKD
HK$0,00075264
1 TOP / MAD
.د.م0,00086784
1 TOP / MXN
$0,00180864
1 TOP / PLN
0,00035328
1 TOP / RON
лв0,00042048
1 TOP / SEK
kr0,0009264
1 TOP / BGN
лв0,00016128
1 TOP / HUF
Ft0,03302304
1 TOP / CZK
0,00203712
1 TOP / KWD
د.ك0,000029088
1 TOP / ILS
0,00032736

TOP Network Kaynağı

TOP Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi TOP Network Websitesi
Blok Gezgini

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