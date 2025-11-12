Bugünkü Tx24 Fiyatı

Bugünkü Tx24 (TXT) fiyatı $ 0,01585 olup, son 24 saatte % 10,45 değişim gösterdi. Mevcut TXT / USD dönüşüm oranı TXT başına $ 0,01585 şeklindedir.

Tx24, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TXT şeklindedir. Son 24 saat içinde TXT, $ 0,01401 (en düşük) ile $ 0,0169 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TXT, son bir saatte +%5,31 ve son 7 günde +%13,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 81,16K seviyesine ulaştı.

Tx24 (TXT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 81,16K$ 81,16K $ 81,16K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,17M$ 3,17M $ 3,17M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

Şu anki Tx24 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 81,16K. Dolaşımdaki TXT arzı -- olup, toplam arzı 200000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,17M.