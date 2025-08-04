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U2U Network Fiyatı(U2U)

U2U Network (U2U) Canlı Fiyat Grafiği

$0,006659
$0,006659$0,006659
+%0,971D
USD

U2U Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

U2U Network (U2U), şu anda 0,006725 USD fiyatından işlem görmektedir ve 10,26M USD piyasa değerine sahiptir. U2U / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

U2U Network Ana Piyasa Performansı:

$ 71,38K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,97
U2U Network 24 saatlik fiyat değişimi
1,53B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki U2U / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, U2U fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

U2U Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için U2U Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00006397+%0,97
30 Gün$ -0,00186-%21,67
60 Gün$ +0,001754+%35,28
90 Gün$ +0,002084+%44,90
Bugünkü U2U Network Fiyatı Değişimi

Bugün, U2U, $ +0,00006397 (+%0,97) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

U2U Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00186 (-%21,67) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

U2U Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, U2U değişimi $ +0,001754 (+%35,28) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

U2U Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,002084 (+%44,90) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

U2U Fiyat Bilgisi

En güncel U2U Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,006514
$ 0,006514$ 0,006514

$ 0,006849
$ 0,006849$ 0,006849

$ 0,032
$ 0,032$ 0,032

+%2,17

+%0,97

+%8,25

U2U Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10,26M
$ 10,26M$ 10,26M

$ 71,38K
$ 71,38K$ 71,38K

1,53B
1,53B 1,53B

U2U Network (U2U) Nedir?

U2U Network, Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı (DePIN) ekosistemi için özel olarak tasarlanmış modüler bir Katman 1 blok zinciridir. Alt ağ teknolojisi ile güçlendirilen ve Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive ve diğerleri tarafından desteklenen U2U, kanıtlanabilir bir mainnet kaydını korurken kendi verilerini yöneten bağımsız alt ağlarla ölçeklendirme zorluklarını giderir. Peaq Network ve IoTex'in aksine, U2U'nun alt ağları IoT, kablosuz ağlar, GPU hesaplama ve merkeziyetsiz depolama gibi DePIN sektörleri için özelleştirilmiştir. 80'den fazla dApp, 1 milyondan fazla kullanıcı ve 100.000'den fazla günlük aktif kullanıcı ile U2U, DePIN altyapı inovasyonunda ölçeklenebilirlik, uyarlanabilirlik ve liderlik göstermektedir.

U2U Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, U2U Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- U2U staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda U2U Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, U2U Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

U2U Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, U2U Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte U2U fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen U2U Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

U2U Network Fiyat Geçmişi

U2U fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak U2U kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen U2U Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

U2U Network (U2U) Token Ekonomisi

U2U Network (U2U) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. U2U tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

U2U Network (U2U) Satın Alma

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U2U Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 U2U / VND
176,968375
1 U2U / AUD
A$0,0103565
1 U2U / GBP
0,00504375
1 U2U / EUR
0,0057835
1 U2U / USD
$0,006725
1 U2U / MYR
RM0,02844675
1 U2U / TRY
0,27350575
1 U2U / JPY
¥0,988575
1 U2U / ARS
ARS$9,08782875
1 U2U / RUB
0,5349065
1 U2U / INR
0,5876305
1 U2U / IDR
Rp110,245884
1 U2U / KRW
9,301482
1 U2U / PHP
0,386284
1 U2U / EGP
￡E.0,32232925
1 U2U / BRL
R$0,037391
1 U2U / CAD
C$0,00921325
1 U2U / BDT
0,811842
1 U2U / NGN
10,17391625
1 U2U / UAH
0,27754075
1 U2U / VES
Bs0,827175
1 U2U / CLP
$6,52325
1 U2U / PKR
Rs1,88427775
1 U2U / KZT
3,6039275
1 U2U / THB
฿0,21822625
1 U2U / TWD
NT$0,2008085
1 U2U / AED
د.إ0,02468075
1 U2U / CHF
Fr0,00538
1 U2U / HKD
HK$0,052724
1 U2U / MAD
.د.م0,060794
1 U2U / MXN
$0,126699
1 U2U / PLN
0,024748
1 U2U / RON
лв0,0294555
1 U2U / SEK
kr0,06489625
1 U2U / BGN
лв0,011298
1 U2U / HUF
Ft2,31333275
1 U2U / CZK
0,1427045
1 U2U / KWD
د.ك0,002037675
1 U2U / ILS
0,02293225

U2U Network Kaynağı

U2U Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi U2U Network Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

U2U
U2U
USD
USD

1 U2U = 0,006725 USD

Al-Sat

U2UUSDT
$0,006725
$0,006725$0,006725
+%2,78

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