U2U Network (U2U) Nedir?

U2U Network, Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı (DePIN) ekosistemi için özel olarak tasarlanmış modüler bir Katman 1 blok zinciridir. Alt ağ teknolojisi ile güçlendirilen ve Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive ve diğerleri tarafından desteklenen U2U, kanıtlanabilir bir mainnet kaydını korurken kendi verilerini yöneten bağımsız alt ağlarla ölçeklendirme zorluklarını giderir. Peaq Network ve IoTex'in aksine, U2U'nun alt ağları IoT, kablosuz ağlar, GPU hesaplama ve merkeziyetsiz depolama gibi DePIN sektörleri için özelleştirilmiştir. 80'den fazla dApp, 1 milyondan fazla kullanıcı ve 100.000'den fazla günlük aktif kullanıcı ile U2U, DePIN altyapı inovasyonunda ölçeklenebilirlik, uyarlanabilirlik ve liderlik göstermektedir.

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U2U Network Fiyat Geleceği Tahmini

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U2U Network Fiyat Geçmişi

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U2U Network (U2U) Token Ekonomisi

U2U Network (U2U) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. U2U tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

U2U Network (U2U) Satın Alma

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U2U Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 U2U / VND ₫ 176,968375 1 U2U / AUD A$ 0,0103565 1 U2U / GBP ￡ 0,00504375 1 U2U / EUR € 0,0057835 1 U2U / USD $ 0,006725 1 U2U / MYR RM 0,02844675 1 U2U / TRY ₺ 0,27350575 1 U2U / JPY ¥ 0,988575 1 U2U / ARS ARS$ 9,08782875 1 U2U / RUB ₽ 0,5349065 1 U2U / INR ₹ 0,5876305 1 U2U / IDR Rp 110,245884 1 U2U / KRW ₩ 9,301482 1 U2U / PHP ₱ 0,386284 1 U2U / EGP ￡E. 0,32232925 1 U2U / BRL R$ 0,037391 1 U2U / CAD C$ 0,00921325 1 U2U / BDT ৳ 0,811842 1 U2U / NGN ₦ 10,17391625 1 U2U / UAH ₴ 0,27754075 1 U2U / VES Bs 0,827175 1 U2U / CLP $ 6,52325 1 U2U / PKR Rs 1,88427775 1 U2U / KZT ₸ 3,6039275 1 U2U / THB ฿ 0,21822625 1 U2U / TWD NT$ 0,2008085 1 U2U / AED د.إ 0,02468075 1 U2U / CHF Fr 0,00538 1 U2U / HKD HK$ 0,052724 1 U2U / MAD .د.م 0,060794 1 U2U / MXN $ 0,126699 1 U2U / PLN zł 0,024748 1 U2U / RON лв 0,0294555 1 U2U / SEK kr 0,06489625 1 U2U / BGN лв 0,011298 1 U2U / HUF Ft 2,31333275 1 U2U / CZK Kč 0,1427045 1 U2U / KWD د.ك 0,002037675 1 U2U / ILS ₪ 0,02293225

U2U Network Kaynağı

U2U Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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