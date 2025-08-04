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Undeads Games Fiyatı(UDS)

Undeads Games (UDS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,9791
$0,9791$0,9791
+%0,841D
USD

UDS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Undeads Games (UDS), şu anda 0,9791 USD fiyatından işlem görmektedir ve 44,84M USD piyasa değerine sahiptir. UDS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Undeads Games Ana Piyasa Performansı:

$ 105,75K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,84
Undeads Games 24 saatlik fiyat değişimi
45,80M USD
Dolaşımdaki arz

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UDS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Undeads Games fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,008156+%0,84
30 Gün$ -0,2241-%18,63
60 Gün$ +0,1236+%14,44
90 Gün$ +0,1501+%18,10
Bugünkü Undeads Games Fiyatı Değişimi

Bugün, UDS, $ +0,008156 (+%0,84) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Undeads Games 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,2241 (-%18,63) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Undeads Games 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, UDS değişimi $ +0,1236 (+%14,44) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Undeads Games 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,1501 (+%18,10) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

UDS Fiyat Bilgisi

En güncel Undeads Games fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,956
$ 0,956$ 0,956

$ 0,9974
$ 0,9974$ 0,9974

$ 3,4499
$ 3,4499$ 3,4499

-%0,56

+%0,84

-%7,72

UDS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 44,84M
$ 44,84M$ 44,84M

$ 105,75K
$ 105,75K$ 105,75K

45,80M
45,80M 45,80M

Undeads Games (UDS) Nedir?

Undeads Games, 2022 yılının başlarında Web3 alanına zengin özelliklere sahip ve heyecan verici bir oyun getirmek gibi iddialı bir hedefle kuruldu.

Undeads Games, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Undeads Games yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- UDS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Undeads Games hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Undeads Games satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Undeads Games Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Undeads Games, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte UDS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Undeads Games fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Undeads Games Fiyat Geçmişi

UDS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak UDS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Undeads Games fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Undeads Games (UDS) Token Ekonomisi

Undeads Games (UDS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UDS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Undeads Games (UDS) Satın Alma

Nasıl Undeads Games satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Undeads Games Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

UDS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UDS / VND
25.765,0165
1 UDS / AUD
A$1,507814
1 UDS / GBP
0,734325
1 UDS / EUR
0,842026
1 UDS / USD
$0,9791
1 UDS / MYR
RM4,141593
1 UDS / TRY
39,819997
1 UDS / JPY
¥144,9068
1 UDS / ARS
ARS$1.335,737175
1 UDS / RUB
78,328
1 UDS / INR
85,76916
1 UDS / IDR
Rp16.050,817104
1 UDS / KRW
1.356,092664
1 UDS / PHP
56,278668
1 UDS / EGP
￡E.47,515723
1 UDS / BRL
R$5,463378
1 UDS / CAD
C$1,341367
1 UDS / BDT
118,196952
1 UDS / NGN
1.485,735295
1 UDS / UAH
40,387875
1 UDS / VES
Bs120,4293
1 UDS / CLP
$940,9151
1 UDS / PKR
Rs274,177373
1 UDS / KZT
524,69969
1 UDS / THB
฿31,810959
1 UDS / TWD
NT$29,265299
1 UDS / AED
د.إ3,593297
1 UDS / CHF
Fr0,78328
1 UDS / HKD
HK$7,676144
1 UDS / MAD
.د.م8,841273
1 UDS / MXN
$18,485408
1 UDS / PLN
3,62267
1 UDS / RON
лв4,298249
1 UDS / SEK
kr9,477688
1 UDS / BGN
лв1,654679
1 UDS / HUF
Ft337,613262
1 UDS / CZK
20,825457
1 UDS / KWD
د.ك0,2986255
1 UDS / ILS
3,338731

Undeads Games Kaynağı

Undeads Games hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Undeads Games Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

UDS
UDS
USD
USD

1 UDS = 0,9791 USD

Al-Sat

UDSUSDT
$0,9791
$0,9791$0,9791
+%2,02

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