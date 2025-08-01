USD1 (USD1) Nedir?

USD1, ABD doları ile 1:1 eşdeğerliği korumak üzere tasarlanmış itibari para birimi destekli bir dijital varlıktır. Merkezi Miami, Florida'da bulunan bir finansal teknoloji firması olan World Liberty Financial (WLFI) tarafından Nisan 2025'te piyasaya sürülen USD1, itibari para birimi ve dijital varlıklar arasında sorunsuz bir şekilde değiştirilebilirlik sağlayarak dijital işlemleri kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Şeffaflığı ve güveni sağlamak için rezervleri, Kaliforniya merkezli bir kripto para saklama hizmetleri sağlayıcısı olan BitGo tarafından tutulmaktadır. Başlangıçta USD1, Ethereum ve Binance Akıllı Zincir (BSC) ağlarında çıkarılacaktır. Gelecekte diğer blok zincirlerine genişletilmesi planlanmaktadır.

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USD1 Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, USD1, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte USD1 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen USD1 fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

USD1 Fiyat Geçmişi

USD1 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak USD1 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen USD1 fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

USD1 (USD1) Token Ekonomisi

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USD1 (USD1) Satın Alma

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USD1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USD1 / VND ₫ 26.307,1055 1 USD1 / AUD A$ 1,539538 1 USD1 / GBP ￡ 0,749775 1 USD1 / EUR € 0,859742 1 USD1 / USD $ 0,9997 1 USD1 / MYR RM 4,228731 1 USD1 / TRY ₺ 40,667796 1 USD1 / JPY ¥ 146,9559 1 USD1 / ARS ARS$ 1.350,944595 1 USD1 / RUB ₽ 79,526135 1 USD1 / INR ₹ 87,143849 1 USD1 / IDR Rp 16.388,521968 1 USD1 / KRW ₩ 1.384,624488 1 USD1 / PHP ₱ 57,562726 1 USD1 / EGP ￡E. 47,925618 1 USD1 / BRL R$ 5,528341 1 USD1 / CAD C$ 1,369589 1 USD1 / BDT ৳ 120,683784 1 USD1 / NGN ₦ 1.512,396145 1 USD1 / UAH ₴ 41,257619 1 USD1 / VES Bs 122,9631 1 USD1 / CLP $ 969,709 1 USD1 / PKR Rs 280,105943 1 USD1 / KZT ₸ 535,73923 1 USD1 / THB ฿ 32,450262 1 USD1 / TWD NT$ 29,861039 1 USD1 / AED د.إ 3,668899 1 USD1 / CHF Fr 0,79976 1 USD1 / HKD HK$ 7,837648 1 USD1 / MAD .د.م 9,037288 1 USD1 / MXN $ 18,824351 1 USD1 / PLN zł 3,678896 1 USD1 / RON лв 4,378686 1 USD1 / SEK kr 9,647105 1 USD1 / BGN лв 1,679496 1 USD1 / HUF Ft 344,006767 1 USD1 / CZK Kč 21,223631 1 USD1 / KWD د.ك 0,3029091 1 USD1 / ILS ₪ 3,408977

USD1 Kaynağı

USD1 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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