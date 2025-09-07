Vameon (VAMEON) Nedir?

Vameon size BNB Chain tarafından desteklenen, AAA oynanışı anında katılımla harmanlayan, tümü merkeziyetsiz bir Oyna-Kazan NFT Metaverse içinde son teknoloji bir 3D mobil Aksiyon-RPG dEmpire of Vampire oyunu getiriyor. Oyuncular, ücretsiz NFT karakterleri basabilecekleri ve oyun içi ilerleme yoluyla değerlerini artırabilecekleri, ayrıca kripto ödülleri kazanabilecekleri ve büyüleyici oyunun tadını çıkarabilecekleri bir ekosisteme tamamen dalmış durumdalar.

Bugünkü Vameon (VAMEON) fiyatı nedir? USD biriminden canlı VAMEON fiyatı, 0,000025581 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. VAMEON / USD güncel fiyatı nedir? $ 0,000025581 . Vameon varlığının piyasa değeri nedir? VAMEON piyasa değeri $ 6,38M USD . Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Dolaşımdaki VAMEON arzı nedir? Dolaşımdaki VAMEON arzı, 249,41B USD . VAMEON için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir? VAMEON, ATH fiyatı olan 0,000941194040872492 USD değerine yükseldi. Tüm zamanların en düşük VAMEON fiyatı (ATL) nedir? VAMEON, ATL fiyatı olan 0,000004946453995299 USD değerine düştü. VAMEON işlem hacmi nedir? VAMEON için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 79,43K USD .

