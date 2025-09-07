VAMEON Hakkında Daha Fazla Bilgi

VAMEON Fiyat Bilgileri

VAMEON Whitepaper

VAMEON Resmi Websitesi

VAMEON Token Ekonomisi

VAMEON Fiyat Tahmini

VAMEON Fiyat Geçmişi

VAMEON Satın Alma Kılavuzu

VAMEON / İtibari Para Dönüştürücüsü

VAMEON Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Vameon Logosu

Vameon Fiyatı(VAMEON)

1 VAMEON / USD Canlı Fiyatı:

$0
$0$0
%0,001D
USD
Vameon (VAMEON) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-07 11:30:43 (UTC+8)

Vameon (VAMEON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,000025
$ 0,000025$ 0,000025
24 sa Düşük
$ 0,000028414
$ 0,000028414$ 0,000028414
24 sa Yüksek

$ 0,000025
$ 0,000025$ 0,000025

$ 0,000028414
$ 0,000028414$ 0,000028414

$ 0,000941194040872492
$ 0,000941194040872492$ 0,000941194040872492

$ 0,000004946453995299
$ 0,000004946453995299$ 0,000004946453995299

+%1,11

%0,00

+%24,20

+%24,20

Vameon (VAMEON) canlı fiyatı $ 0,000025581. VAMEON, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000025 ve en yüksek $ 0,000028414 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VAMEON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000941194040872492, en düşük fiyatı ise $ 0,000004946453995299 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VAMEON son bir saatte +%1,11 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde +%24,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Vameon (VAMEON) Piyasa Bilgileri

No.1329

$ 6,38M
$ 6,38M$ 6,38M

$ 79,43K
$ 79,43K$ 79,43K

$ 25,58M
$ 25,58M$ 25,58M

249,41B
249,41B 249,41B

1.000.000.000.000
1.000.000.000.000 1.000.000.000.000

1.000.000.000.000
1.000.000.000.000 1.000.000.000.000

%24,94

BSC

Şu anki Vameon piyasa değeri $ 6,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 79,43K. Dolaşımdaki VAMEON arzı 249,41B olup, toplam arzı 1000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,58M.

Vameon (VAMEON) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Vameon fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ +0,000005575+%27,86
60 Gün$ +0,000004592+%21,87
90 Gün$ -0,00001409-%35,52
Bugünkü Vameon Fiyatı Değişimi

Bugün, VAMEON, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Vameon 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000005575 (+%27,86) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Vameon 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, VAMEON değişimi $ +0,000004592 (+%21,87) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Vameon 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00001409 (-%35,52) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Vameon (VAMEON) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Vameon Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Vameon (VAMEON) Nedir?

Vameon size BNB Chain tarafından desteklenen, AAA oynanışı anında katılımla harmanlayan, tümü merkeziyetsiz bir Oyna-Kazan NFT Metaverse içinde son teknoloji bir 3D mobil Aksiyon-RPG dEmpire of Vampire oyunu getiriyor. Oyuncular, ücretsiz NFT karakterleri basabilecekleri ve oyun içi ilerleme yoluyla değerlerini artırabilecekleri, ayrıca kripto ödülleri kazanabilecekleri ve büyüleyici oyunun tadını çıkarabilecekleri bir ekosisteme tamamen dalmış durumdalar.

Vameon, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Vameon yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- VAMEON staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Vameon hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Vameon satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Vameon Fiyat Tahmini (USD)

Vameon (VAMEON) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Vameon (VAMEON) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Vameon için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Vameon fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Vameon (VAMEON) Token Ekonomisi

Vameon (VAMEON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VAMEON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Vameon (VAMEON) Satın Alma

Nasıl Vameon satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Vameon Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

VAMEON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Vameon(VAMEON) / VND
0,673164015
1 Vameon(VAMEON) / AUD
A$0,00003888312
1 Vameon(VAMEON) / GBP
0,00001892994
1 Vameon(VAMEON) / EUR
0,00002174385
1 Vameon(VAMEON) / USD
$0,000025581
1 Vameon(VAMEON) / MYR
RM0,00010795182
1 Vameon(VAMEON) / TRY
0,0010539372
1 Vameon(VAMEON) / JPY
¥0,003760407
1 Vameon(VAMEON) / ARS
ARS$0,03489887925
1 Vameon(VAMEON) / RUB
0,00207666558
1 Vameon(VAMEON) / INR
0,00225573258
1 Vameon(VAMEON) / IDR
Rp0,41936058864
1 Vameon(VAMEON) / KRW
0,03547982376
1 Vameon(VAMEON) / PHP
0,00145018689
1 Vameon(VAMEON) / EGP
￡E.0,00124246917
1 Vameon(VAMEON) / BRL
R$0,00013839321
1 Vameon(VAMEON) / CAD
C$0,00003530178
1 Vameon(VAMEON) / BDT
0,00310502178
1 Vameon(VAMEON) / NGN
0,03911462805
1 Vameon(VAMEON) / COP
$0,10191623886
1 Vameon(VAMEON) / ZAR
R.0,00044971398
1 Vameon(VAMEON) / UAH
0,00105496044
1 Vameon(VAMEON) / VES
Bs0,003888312
1 Vameon(VAMEON) / CLP
$0,024660084
1 Vameon(VAMEON) / PKR
Rs0,00724044624
1 Vameon(VAMEON) / KZT
0,01381246095
1 Vameon(VAMEON) / THB
฿0,00081987105
1 Vameon(VAMEON) / TWD
NT$0,00077996469
1 Vameon(VAMEON) / AED
د.إ0,00009388227
1 Vameon(VAMEON) / CHF
Fr0,00002020899
1 Vameon(VAMEON) / HKD
HK$0,00019927599
1 Vameon(VAMEON) / AMD
֏0,00974508195
1 Vameon(VAMEON) / MAD
.د.م0,00023176386
1 Vameon(VAMEON) / MXN
$0,00047862051
1 Vameon(VAMEON) / SAR
ريال0,00009592875
1 Vameon(VAMEON) / PLN
0,00009260322
1 Vameon(VAMEON) / RON
лв0,00011076573
1 Vameon(VAMEON) / SEK
kr0,00024020559
1 Vameon(VAMEON) / BGN
лв0,00004272027
1 Vameon(VAMEON) / HUF
Ft0,00856682109
1 Vameon(VAMEON) / CZK
0,0005320848
1 Vameon(VAMEON) / KWD
د.ك0,000007802205
1 Vameon(VAMEON) / ILS
0,00008544054
1 Vameon(VAMEON) / AOA
Kz0,02344728879
1 Vameon(VAMEON) / BHD
.د.ب0,000009618456
1 Vameon(VAMEON) / BMD
$0,000025581
1 Vameon(VAMEON) / DKK
kr0,00016295097
1 Vameon(VAMEON) / HNL
L0,00066843153
1 Vameon(VAMEON) / MUR
0,00117851667
1 Vameon(VAMEON) / NAD
$0,00045099303
1 Vameon(VAMEON) / NOK
kr0,00025683324
1 Vameon(VAMEON) / NZD
$0,00004323189
1 Vameon(VAMEON) / PAB
B/.0,000025581
1 Vameon(VAMEON) / PGK
K0,00010641696
1 Vameon(VAMEON) / QAR
ر.ق0,00009311484
1 Vameon(VAMEON) / RSD
дин.0,00255937905

Vameon Kaynağı

Vameon hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Vameon Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Vameon Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Vameon (VAMEON) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VAMEON fiyatı, 0,000025581 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VAMEON / USD güncel fiyatı nedir?
VAMEON / USD güncel fiyatı $ 0,000025581. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Vameon varlığının piyasa değeri nedir?
VAMEON piyasa değeri $ 6,38M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VAMEON arzı nedir?
Dolaşımdaki VAMEON arzı, 249,41B USD.
VAMEON için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VAMEON, ATH fiyatı olan 0,000941194040872492 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VAMEON fiyatı (ATL) nedir?
VAMEON, ATL fiyatı olan 0,000004946453995299 USD değerine düştü.
VAMEON işlem hacmi nedir?
VAMEON için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 79,43K USD.
VAMEON bu yıl daha da yükselir mi?
VAMEON piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VAMEON fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-07 11:30:43 (UTC+8)

Vameon (VAMEON) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı
09-05 15:06:00Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
09-05 12:39:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor
09-05 02:06:00Sektör Haberleri
Ethereum 在八月份於 CEX 平台的現貨交易量七年來首次超越 Bitcoin
09-04 17:54:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
09-04 13:57:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı

Öne Çıkan Haberler

Yeni Başlayan Herkesin Kriptoya Girmeden Önce Bilmesi Gerekenler

Kripto piyasası ana akıma girdi ve kâr peşinde koşan yeni yatırımcıların dalgalarını çekti. Kazanç potansiyeli büyük olabilirken, riskler de bir o kadar gerçektir. Yeni başlıyorsanız, kripto dünyasında daha güvenli ve etkili bir şekilde gezinmenize yardımcı olacak temel ilkeler burada.

September 6, 2025

Prediction Markets: From Buzzword to Billion-Dollar Narrative

During 2024–2025, crypto markets were dominated by memecoins – playful tokens that spread like wildfire through community hype. Yet, beneath the noise, another narrative quietly gained momentum and is now emerging as real infrastructure: Prediction Markets.

September 5, 2025

MEXC Earn: Paralarınızı Uyurken Bile Sizin İçin Çalıştırmak

Her kripto yatırımcısının sonunda öğrenmesi gereken en büyük derslerden biri, varlıklarınızı sadece tutmanın her zaman en verimli strateji olmadığıdır. “HODLing” uzun vadede kazanç sağlasa da, gerçek değişim yaratıcı, kriptonuzun pasif gelir elde etmeye başladığı zamandır; bu, siz hiç çaba sarf etmeden ödüller kazanmanızı sağlar.

September 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VAMEON / USD Hesaplayıcı

Miktar

VAMEON
VAMEON
USD
USD

1 VAMEON = 0,000025581 USD

VAMEON Al-Sat

VAMEONUSDT
$0
$0$0
%0,00

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti