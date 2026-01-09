Bugünkü VeriFarm Fiyatı

Bugünkü VeriFarm (VFARM) fiyatı $ 0,029 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut VFARM / USD dönüşüm oranı VFARM başına $ 0,029 şeklindedir.

VeriFarm, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- VFARM şeklindedir. Son 24 saat içinde VFARM, $ 0,025 (en düşük) ile $ 0,032 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VFARM, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%23,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,30K seviyesine ulaştı.

VeriFarm (VFARM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57,30K$ 57,30K $ 57,30K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,00M$ 29,00M $ 29,00M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki VeriFarm piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,30K. Dolaşımdaki VFARM arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,00M.