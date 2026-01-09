Bugünkü ValoraX Fiyatı

Bugünkü ValoraX (VLX) fiyatı $ 6,6093 olup, son 24 saatte % 34,55 değişim gösterdi. Mevcut VLX / USD dönüşüm oranı VLX başına $ 6,6093 şeklindedir.

ValoraX, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- VLX şeklindedir. Son 24 saat içinde VLX, $ 3,9803 (en düşük) ile $ 9,8 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VLX, son bir saatte -%0,07 ve son 7 günde +%11,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 10,14K seviyesine ulaştı.

ValoraX (VLX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 10,14K$ 10,14K $ 10,14K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,61B$ 6,61B $ 6,61B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki ValoraX piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 10,14K. Dolaşımdaki VLX arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,61B.