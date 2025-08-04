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W3GG Fiyatı(W3GG)

W3GG (W3GG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00935
$0,00935$0,00935
%0,001D
USD

W3GG Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

W3GG (W3GG), şu anda 0,00935 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. W3GG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

W3GG Ana Piyasa Performansı:

$ 5,10K USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
W3GG 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki W3GG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, W3GG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

W3GG Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için W3GG fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ +0,00068+%7,84
60 Gün$ -0,00169-%15,31
90 Gün$ -0,00136-%12,70
Bugünkü W3GG Fiyatı Değişimi

Bugün, W3GG, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

W3GG 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00068 (+%7,84) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

W3GG 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, W3GG değişimi $ -0,00169 (-%15,31) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

W3GG 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00136 (-%12,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

W3GG Fiyat Bilgisi

En güncel W3GG fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,00931
$ 0,00931$ 0,00931

$ 0,00943
$ 0,00943$ 0,00943

$ 0,07045
$ 0,07045$ 0,07045

%0,00

%0,00

-%4,01

W3GG Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 5,10K
$ 5,10K$ 5,10K

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W3GG (W3GG) Nedir?

W3GG, tüm oyun deneyimini dönüştürerek, gerçek dijital sahiplik sunarak ve oyuncuları somut faydalarla ödüllendirerek merkeziyetsiz bir oyun protokolüne öncülük ediyor. W3GG token, W3GG oyun protokolü için yerel fayda tokenidir.

W3GG, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, W3GG yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- W3GG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda W3GG hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, W3GG satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

W3GG Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, W3GG, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte W3GG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen W3GG fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

W3GG Fiyat Geçmişi

W3GG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak W3GG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen W3GG fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

W3GG (W3GG) Token Ekonomisi

W3GG (W3GG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. W3GG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

W3GG (W3GG) Satın Alma

Nasıl W3GG satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım W3GG Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

W3GG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 W3GG / VND
246,04525
1 W3GG / AUD
A$0,014399
1 W3GG / GBP
0,0070125
1 W3GG / EUR
0,008041
1 W3GG / USD
$0,00935
1 W3GG / MYR
RM0,0395505
1 W3GG / TRY
0,3802645
1 W3GG / JPY
¥1,37445
1 W3GG / ARS
ARS$12,6351225
1 W3GG / RUB
0,7436055
1 W3GG / INR
0,8167225
1 W3GG / IDR
Rp153,278664
1 W3GG / KRW
12,932172
1 W3GG / PHP
0,537064
1 W3GG / EGP
￡E.0,448052
1 W3GG / BRL
R$0,051986
1 W3GG / CAD
C$0,0128095
1 W3GG / BDT
1,128732
1 W3GG / NGN
14,1451475
1 W3GG / UAH
0,3858745
1 W3GG / VES
Bs1,15005
1 W3GG / CLP
$9,0695
1 W3GG / PKR
Rs2,6197765
1 W3GG / KZT
5,010665
1 W3GG / THB
฿0,303501
1 W3GG / TWD
NT$0,2790975
1 W3GG / AED
د.إ0,0343145
1 W3GG / CHF
Fr0,00748
1 W3GG / HKD
HK$0,073304
1 W3GG / MAD
.د.م0,084524
1 W3GG / MXN
$0,1762475
1 W3GG / PLN
0,034408
1 W3GG / RON
лв0,040953
1 W3GG / SEK
kr0,0902275
1 W3GG / BGN
лв0,015708
1 W3GG / HUF
Ft3,2163065
1 W3GG / CZK
0,198407
1 W3GG / KWD
د.ك0,00283305
1 W3GG / ILS
0,0318835

W3GG Kaynağı

W3GG hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi W3GG Websitesi
Blok Gezgini

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1 W3GG = 0,00935 USD

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W3GGUSDT
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