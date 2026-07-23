Bugünkü WHALE Fiyatı

Bugünkü WHALE (WHALE) fiyatı $ 0.185572 olup, son 24 saatte % 0.57 değişim gösterdi. Mevcut WHALE / USD dönüşüm oranı WHALE başına $ 0.185572 şeklindedir.

WHALE, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,855,722 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10.00M WHALE şeklindedir. Son 24 saat içinde WHALE, $ 0.183773 (en düşük) ile $ 0.187525 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 52.37 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHALE, son bir saatte -0.12% ve son 7 günde +0.47% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 256.50 seviyesine ulaştı.

WHALE (WHALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Hacim (24 Sa) $ 256.50$ 256.50 $ 256.50 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Dolaşım Arzı 10.00M 10.00M 10.00M Toplam Arz 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Şu anki WHALE piyasa değeri $ 1.86M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 256.50. Dolaşımdaki WHALE arzı 10.00M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.86M.