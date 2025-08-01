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dogwifhat sol Fiyatı(WIF)

dogwifhat sol (WIF) Canlı Fiyat Grafiği

$0,917
$0,917$0,917
+%2,801D
USD

WIF Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

dogwifhat sol (WIF), şu anda 0,917 USD fiyatından işlem görmektedir ve 915,94M USD piyasa değerine sahiptir. WIF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

dogwifhat sol Ana Piyasa Performansı:

$ 9,95M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,80
dogwifhat sol 24 saatlik fiyat değişimi
998,84M USD
Dolaşımdaki arz

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WIF Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için dogwifhat sol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02498+%2,80
30 Gün$ +0,076+%9,03
60 Gün$ +0,032+%3,61
90 Gün$ +0,359+%64,33
Bugünkü dogwifhat sol Fiyatı Değişimi

Bugün, WIF, $ +0,02498 (+%2,80) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

dogwifhat sol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,076 (+%9,03) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

dogwifhat sol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WIF değişimi $ +0,032 (+%3,61) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

dogwifhat sol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,359 (+%64,33) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

WIF Fiyat Bilgisi

En güncel dogwifhat sol fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,868
$ 0,868$ 0,868

$ 0,921
$ 0,921$ 0,921

$ 4,87998
$ 4,87998$ 4,87998

+%0,54

+%2,80

-%19,28

WIF Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 915,94M
$ 915,94M$ 915,94M

$ 9,95M
$ 9,95M$ 9,95M

998,84M
998,84M 998,84M

dogwifhat sol (WIF) Nedir?

dogwifhat (WIF), Solana zinciri üzerinde bir memecoindir.

dogwifhat sol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, dogwifhat sol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- WIF staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda dogwifhat sol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, dogwifhat sol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

dogwifhat sol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, dogwifhat sol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WIF fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen dogwifhat sol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

dogwifhat sol Fiyat Geçmişi

WIF fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WIF kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen dogwifhat sol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

dogwifhat sol (WIF) Token Ekonomisi

dogwifhat sol (WIF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WIF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WIF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WIF / VND
24.130,855
1 WIF / AUD
A$1,41218
1 WIF / GBP
0,68775
1 WIF / EUR
0,78862
1 WIF / USD
$0,917
1 WIF / MYR
RM3,87891
1 WIF / TRY
37,30356
1 WIF / JPY
¥134,799
1 WIF / ARS
ARS$1.239,18795
1 WIF / RUB
72,95652
1 WIF / INR
79,93489
1 WIF / IDR
Rp15.032,78448
1 WIF / KRW
1.270,08168
1 WIF / PHP
52,80086
1 WIF / EGP
￡E.43,96098
1 WIF / BRL
R$5,07101
1 WIF / CAD
C$1,25629
1 WIF / BDT
110,70024
1 WIF / NGN
1.387,28345
1 WIF / UAH
37,84459
1 WIF / VES
Bs112,791
1 WIF / CLP
$889,49
1 WIF / PKR
Rs256,93423
1 WIF / KZT
491,4203
1 WIF / THB
฿29,76582
1 WIF / TWD
NT$27,39079
1 WIF / AED
د.إ3,36539
1 WIF / CHF
Fr0,7336
1 WIF / HKD
HK$7,18928
1 WIF / MAD
.د.م8,28968
1 WIF / MXN
$17,26711
1 WIF / PLN
3,37456
1 WIF / RON
лв4,01646
1 WIF / SEK
kr8,85822
1 WIF / BGN
лв1,54056
1 WIF / HUF
Ft315,43883
1 WIF / CZK
19,46791
1 WIF / KWD
د.ك0,277851
1 WIF / ILS
3,12697

dogwifhat sol Kaynağı

dogwifhat sol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi dogwifhat sol Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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WIF
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1 WIF = 0,917 USD

Al-Sat

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