Wootrade Network (WOO) Nedir?

Wootrade, üst düzey bir nicel fon olan Kronos Research tarafından kuluçkaya yatırıldı ve kripto para piyasasında merkezi olmayan likiditenin acı noktasını çözmeyi hedefliyor.Sıfır işlem ücreti, borsalar, cüzdanlar ve ticaret kurumları gibi kullanıcılar için yeterli ticaret derinliği sağlar. Şu anda Wootrade ürünleri yaklaşık bir yıldır kullanılmaktadır ve 2.0 sürümüne yükseltilmiştir. 10'dan fazla borsa ve alım satım kurumu bağlandı ve toplam 65.000'den fazla son kullanıcı, WOOTRADE ile işbirliği yapan borsalar aracılığıyla alım satım derinliğini kullandı.

Wootrade Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Wootrade Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Wootrade Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Wootrade Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WOO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Wootrade Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Wootrade Network Fiyat Geçmişi

WOO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WOO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Wootrade Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Wootrade Network (WOO) Token Ekonomisi

Wootrade Network (WOO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WOO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Wootrade Network (WOO) Satın Alma

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WOO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WOO / VND ₫ 1.825,99785 1 WOO / AUD A$ 0,1068606 1 WOO / GBP ￡ 0,0520425 1 WOO / EUR € 0,0596754 1 WOO / USD $ 0,06939 1 WOO / MYR RM 0,2935197 1 WOO / TRY ₺ 2,8220913 1 WOO / JPY ¥ 10,20033 1 WOO / ARS ARS$ 93,7701765 1 WOO / RUB ₽ 5,5185867 1 WOO / INR ₹ 6,0612165 1 WOO / IDR Rp 1.137,5408016 1 WOO / KRW ₩ 95,9746968 1 WOO / PHP ₱ 3,9857616 1 WOO / EGP ￡E. 3,3251688 1 WOO / BRL R$ 0,3858084 1 WOO / CAD C$ 0,0950643 1 WOO / BDT ৳ 8,3767608 1 WOO / NGN ₦ 104,9766615 1 WOO / UAH ₴ 2,8637253 1 WOO / VES Bs 8,53497 1 WOO / CLP $ 67,3083 1 WOO / PKR Rs 19,4423841 1 WOO / KZT ₸ 37,186101 1 WOO / THB ฿ 2,2523994 1 WOO / TWD NT$ 2,0712915 1 WOO / AED د.إ 0,2546613 1 WOO / CHF Fr 0,055512 1 WOO / HKD HK$ 0,5440176 1 WOO / MAD .د.م 0,6272856 1 WOO / MXN $ 1,3080015 1 WOO / PLN zł 0,2553552 1 WOO / RON лв 0,3039282 1 WOO / SEK kr 0,6696135 1 WOO / BGN лв 0,1165752 1 WOO / HUF Ft 23,8694661 1 WOO / CZK Kč 1,4724558 1 WOO / KWD د.ك 0,02102517 1 WOO / ILS ₪ 0,2366199

Wootrade Network Kaynağı

Wootrade Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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