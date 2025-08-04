Avalaunch (XAVA) Nedir?

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Avalaunch, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Avalaunch yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Avalaunch Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Avalaunch, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XAVA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Avalaunch fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Avalaunch Fiyat Geçmişi

XAVA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XAVA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Avalaunch fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Avalaunch (XAVA) Token Ekonomisi

Avalaunch (XAVA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XAVA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Avalaunch (XAVA) Satın Alma

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XAVA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XAVA / VND ₫ 7.452,408 1 XAVA / AUD A$ 0,436128 1 XAVA / GBP ￡ 0,2124 1 XAVA / EUR € 0,243552 1 XAVA / USD $ 0,2832 1 XAVA / MYR RM 1,197936 1 XAVA / TRY ₺ 11,517744 1 XAVA / JPY ¥ 41,6304 1 XAVA / ARS ARS$ 386,3556 1 XAVA / RUB ₽ 22,656 1 XAVA / INR ₹ 24,80832 1 XAVA / IDR Rp 4.642,622208 1 XAVA / KRW ₩ 392,243328 1 XAVA / PHP ₱ 16,272672 1 XAVA / EGP ￡E. 13,746528 1 XAVA / BRL R$ 1,583088 1 XAVA / CAD C$ 0,387984 1 XAVA / BDT ৳ 34,187904 1 XAVA / NGN ₦ 429,74184 1 XAVA / UAH ₴ 11,682 1 XAVA / VES Bs 34,8336 1 XAVA / CLP $ 272,1552 1 XAVA / PKR Rs 79,304496 1 XAVA / KZT ₸ 151,76688 1 XAVA / THB ฿ 9,201168 1 XAVA / TWD NT$ 8,464848 1 XAVA / AED د.إ 1,039344 1 XAVA / CHF Fr 0,22656 1 XAVA / HKD HK$ 2,220288 1 XAVA / MAD .د.م 2,557296 1 XAVA / MXN $ 5,346816 1 XAVA / PLN zł 1,045008 1 XAVA / RON лв 1,243248 1 XAVA / SEK kr 2,741376 1 XAVA / BGN лв 0,478608 1 XAVA / HUF Ft 97,61904 1 XAVA / CZK Kč 6,020832 1 XAVA / KWD د.ك 0,086376 1 XAVA / ILS ₪ 0,965712

Avalaunch Kaynağı

Avalaunch hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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