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XDB CHAIN Fiyatı(XDB)

XDB CHAIN (XDB) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00066
$0,00066$0,00066
+%29,431D
USD

XDB Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

XDB CHAIN (XDB), şu anda 0,00066 USD fiyatından işlem görmektedir ve 11,35M USD piyasa değerine sahiptir. XDB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

XDB CHAIN Ana Piyasa Performansı:

$ 48,31K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%29,43
XDB CHAIN 24 saatlik fiyat değişimi
17,20B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki XDB / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XDB fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

XDB Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için XDB CHAIN fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000150072+%29,43
30 Gün$ +0,0000402+%6,48
60 Gün$ +0,0003154+%91,52
90 Gün$ +0,0003602+%120,14
Bugünkü XDB CHAIN Fiyatı Değişimi

Bugün, XDB, $ +0,000150072 (+%29,43) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

XDB CHAIN 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0000402 (+%6,48) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

XDB CHAIN 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XDB değişimi $ +0,0003154 (+%91,52) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

XDB CHAIN 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0003602 (+%120,14) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

XDB Fiyat Bilgisi

En güncel XDB CHAIN fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,000474
$ 0,000474$ 0,000474

$ 0,0007
$ 0,0007$ 0,0007

$ 0,002445
$ 0,002445$ 0,002445

%0,00

+%29,43

+%17,75

XDB Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 11,35M
$ 11,35M$ 11,35M

$ 48,31K
$ 48,31K$ 48,31K

17,20B
17,20B 17,20B

XDB CHAIN (XDB) Nedir?

XDB, Gerçek Dünya Varlığı (RWA) olarak kategorize edilen XDB CHAIN'in yerel coinidir. XDB CHAIN, genellikle "yarının markalarını ve tüketicilerini güçlendiren" teknoloji olarak adlandırılan öncü bir protokol katmanını temsil eder. Bu platform, Markalı Coinlerin (BCO) hızlı ve uygun maliyetli transferini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır ve gerçek dünya faydasına (RWU) bağlı sürekli token yakma mekanizmalarını uygulayan benzersiz bir tokenomik yapının temelini oluşturur. XDB CHAIN, kullanıcı dostu olan ve açık API'lerle sorunsuz bir şekilde entegre olan gelişmiş, merkeziyetsiz bir altyapı üzerinde çalışır. Bu ağ, küresel olarak çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından işletilen ve "XDB CHAIN çekirdekleri" olarak bilinen birbirine bağlı düğümlerden oluşur. XDB CHAIN sayesinde kullanıcılar ödeme ile ilgili uygulamalar ve cihazlar geliştirebilmektedir. Ayrıca, kullanıcıların ağ üzerinde kendi dijital varlıklarını basmalarına olanak tanıyarak çeşitli markalar için kitle katılımını artırmak üzere bu varlıklardan yararlanılabilmektedir

XDB CHAIN, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, XDB CHAIN yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- XDB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda XDB CHAIN hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, XDB CHAIN satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

XDB CHAIN Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, XDB CHAIN, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XDB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen XDB CHAIN fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

XDB CHAIN Fiyat Geçmişi

XDB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XDB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen XDB CHAIN fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

XDB CHAIN (XDB) Token Ekonomisi

XDB CHAIN (XDB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XDB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

XDB CHAIN (XDB) Satın Alma

Nasıl XDB CHAIN satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım XDB CHAIN Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

XDB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XDB / VND
17,3679
1 XDB / AUD
A$0,0010164
1 XDB / GBP
0,000495
1 XDB / EUR
0,0005676
1 XDB / USD
$0,00066
1 XDB / MYR
RM0,0027918
1 XDB / TRY
0,0268422
1 XDB / JPY
¥0,09702
1 XDB / ARS
ARS$0,900405
1 XDB / RUB
0,0528
1 XDB / INR
0,057816
1 XDB / IDR
Rp10,8196704
1 XDB / KRW
0,9141264
1 XDB / PHP
0,0379236
1 XDB / EGP
￡E.0,0320364
1 XDB / BRL
R$0,0036894
1 XDB / CAD
C$0,0009042
1 XDB / BDT
0,0796752
1 XDB / NGN
1,001517
1 XDB / UAH
0,027225
1 XDB / VES
Bs0,08118
1 XDB / CLP
$0,63426
1 XDB / PKR
Rs0,1848198
1 XDB / KZT
0,353694
1 XDB / THB
฿0,0214434
1 XDB / TWD
NT$0,0197274
1 XDB / AED
د.إ0,0024222
1 XDB / CHF
Fr0,000528
1 XDB / HKD
HK$0,0051744
1 XDB / MAD
.د.م0,0059598
1 XDB / MXN
$0,0124608
1 XDB / PLN
0,0024354
1 XDB / RON
лв0,0028974
1 XDB / SEK
kr0,0063888
1 XDB / BGN
лв0,0011154
1 XDB / HUF
Ft0,227502
1 XDB / CZK
0,0140316
1 XDB / KWD
د.ك0,0002013
1 XDB / ILS
0,0022506

XDB CHAIN Kaynağı

XDB CHAIN hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi XDB CHAIN Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

XDB
XDB
USD
USD

1 XDB = 0,00066 USD

Al-Sat

XDBUSDT
$0,00066
$0,00066$0,00066
+%36,47

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