XDB CHAIN (XDB) Nedir?

XDB, Gerçek Dünya Varlığı (RWA) olarak kategorize edilen XDB CHAIN'in yerel coinidir. XDB CHAIN, genellikle "yarının markalarını ve tüketicilerini güçlendiren" teknoloji olarak adlandırılan öncü bir protokol katmanını temsil eder. Bu platform, Markalı Coinlerin (BCO) hızlı ve uygun maliyetli transferini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır ve gerçek dünya faydasına (RWU) bağlı sürekli token yakma mekanizmalarını uygulayan benzersiz bir tokenomik yapının temelini oluşturur. XDB CHAIN, kullanıcı dostu olan ve açık API'lerle sorunsuz bir şekilde entegre olan gelişmiş, merkeziyetsiz bir altyapı üzerinde çalışır. Bu ağ, küresel olarak çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından işletilen ve "XDB CHAIN çekirdekleri" olarak bilinen birbirine bağlı düğümlerden oluşur. XDB CHAIN sayesinde kullanıcılar ödeme ile ilgili uygulamalar ve cihazlar geliştirebilmektedir. Ayrıca, kullanıcıların ağ üzerinde kendi dijital varlıklarını basmalarına olanak tanıyarak çeşitli markalar için kitle katılımını artırmak üzere bu varlıklardan yararlanılabilmektedir

XDB CHAIN, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, XDB CHAIN yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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XDB CHAIN Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, XDB CHAIN, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XDB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen XDB CHAIN fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

XDB CHAIN Fiyat Geçmişi

XDB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XDB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen XDB CHAIN fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

XDB CHAIN (XDB) Token Ekonomisi

XDB CHAIN (XDB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XDB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

XDB CHAIN (XDB) Satın Alma

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XDB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XDB / VND ₫ 17,3679 1 XDB / AUD A$ 0,0010164 1 XDB / GBP ￡ 0,000495 1 XDB / EUR € 0,0005676 1 XDB / USD $ 0,00066 1 XDB / MYR RM 0,0027918 1 XDB / TRY ₺ 0,0268422 1 XDB / JPY ¥ 0,09702 1 XDB / ARS ARS$ 0,900405 1 XDB / RUB ₽ 0,0528 1 XDB / INR ₹ 0,057816 1 XDB / IDR Rp 10,8196704 1 XDB / KRW ₩ 0,9141264 1 XDB / PHP ₱ 0,0379236 1 XDB / EGP ￡E. 0,0320364 1 XDB / BRL R$ 0,0036894 1 XDB / CAD C$ 0,0009042 1 XDB / BDT ৳ 0,0796752 1 XDB / NGN ₦ 1,001517 1 XDB / UAH ₴ 0,027225 1 XDB / VES Bs 0,08118 1 XDB / CLP $ 0,63426 1 XDB / PKR Rs 0,1848198 1 XDB / KZT ₸ 0,353694 1 XDB / THB ฿ 0,0214434 1 XDB / TWD NT$ 0,0197274 1 XDB / AED د.إ 0,0024222 1 XDB / CHF Fr 0,000528 1 XDB / HKD HK$ 0,0051744 1 XDB / MAD .د.م 0,0059598 1 XDB / MXN $ 0,0124608 1 XDB / PLN zł 0,0024354 1 XDB / RON лв 0,0028974 1 XDB / SEK kr 0,0063888 1 XDB / BGN лв 0,0011154 1 XDB / HUF Ft 0,227502 1 XDB / CZK Kč 0,0140316 1 XDB / KWD د.ك 0,0002013 1 XDB / ILS ₪ 0,0022506

XDB CHAIN Kaynağı

XDB CHAIN hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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