XDOG Hakkında Daha Fazla Bilgi

XDOG Fiyat Bilgileri

XDOG Token Ekonomisi

XDOG Fiyat Tahmini

XDOG Fiyat Geçmişi

XDOG Satın Alma Kılavuzu

XDOG / İtibari Para Dönüştürücüsü

XDOG Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

XDOG Logosu

XDOG Fiyatı(XDOG)

1 XDOG / USD Canlı Fiyatı:

$0,006811
$0,006811$0,006811
+%70,271D
USD
XDOG (XDOG) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 23:18:01 (UTC+8)

XDOG (XDOG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,004
$ 0,004$ 0,004
24 sa Düşük
$ 0,031871
$ 0,031871$ 0,031871
24 sa Yüksek

$ 0,004
$ 0,004$ 0,004

$ 0,031871
$ 0,031871$ 0,031871

--
----

--
----

-%26,24

+%70,27

+%70,27

+%70,27

XDOG (XDOG) canlı fiyatı $ 0,006811. XDOG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,004 ve en yüksek $ 0,031871 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XDOG için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XDOG son bir saatte -%26,24 değişim gösterdi, 24 saatte +%70,27 ve son 7 günde +%70,27 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

XDOG (XDOG) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 17,05K
$ 17,05K$ 17,05K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

XLAYER

Şu anki XDOG piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 17,05K. Dolaşımdaki XDOG arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

XDOG (XDOG) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için XDOG fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00281088+%70,27
30 Gün$ +0,002811+%70,27
60 Gün$ +0,002811+%70,27
90 Gün$ +0,002811+%70,27
Bugünkü XDOG Fiyatı Değişimi

Bugün, XDOG, $ +0,00281088 (+%70,27) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

XDOG 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,002811 (+%70,27) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

XDOG 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XDOG değişimi $ +0,002811 (+%70,27) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

XDOG 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,002811 (+%70,27) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

XDOG (XDOG) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

XDOG Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

XDOG (XDOG) Nedir?

XDOG, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, XDOG yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- XDOG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda XDOG hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, XDOG satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

XDOG Fiyat Tahmini (USD)

XDOG (XDOG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? XDOG (XDOG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak XDOG için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

XDOG fiyat tahminini hemen kontrol edin!

XDOG (XDOG) Token Ekonomisi

XDOG (XDOG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XDOG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

XDOG (XDOG) Satın Alma

Nasıl XDOG satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım XDOG Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

XDOG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XDOG(XDOG) / VND
179,231465
1 XDOG(XDOG) / AUD
A$0,01035272
1 XDOG(XDOG) / GBP
0,00504014
1 XDOG(XDOG) / EUR
0,00578935
1 XDOG(XDOG) / USD
$0,006811
1 XDOG(XDOG) / MYR
RM0,02874242
1 XDOG(XDOG) / TRY
0,28020454
1 XDOG(XDOG) / JPY
¥0,994406
1 XDOG(XDOG) / ARS
ARS$8,96177758
1 XDOG(XDOG) / RUB
0,54753629
1 XDOG(XDOG) / INR
0,60045776
1 XDOG(XDOG) / IDR
Rp111,65571984
1 XDOG(XDOG) / KRW
9,47287502
1 XDOG(XDOG) / PHP
0,38924865
1 XDOG(XDOG) / EGP
￡E.0,33081027
1 XDOG(XDOG) / BRL
R$0,03698373
1 XDOG(XDOG) / CAD
C$0,00933107
1 XDOG(XDOG) / BDT
0,82835382
1 XDOG(XDOG) / NGN
10,44630314
1 XDOG(XDOG) / COP
$27,46365475
1 XDOG(XDOG) / ZAR
R.0,12048659
1 XDOG(XDOG) / UAH
0,28183918
1 XDOG(XDOG) / VES
Bs0,980784
1 XDOG(XDOG) / CLP
$6,579426
1 XDOG(XDOG) / PKR
Rs1,93268936
1 XDOG(XDOG) / KZT
3,66969869
1 XDOG(XDOG) / THB
฿0,2199953
1 XDOG(XDOG) / TWD
NT$0,20828038
1 XDOG(XDOG) / AED
د.إ0,02499637
1 XDOG(XDOG) / CHF
Fr0,00538069
1 XDOG(XDOG) / HKD
HK$0,05305769
1 XDOG(XDOG) / AMD
֏2,60554805
1 XDOG(XDOG) / MAD
.د.م0,06136711
1 XDOG(XDOG) / MXN
$0,12695704
1 XDOG(XDOG) / SAR
ريال0,02554125
1 XDOG(XDOG) / PLN
0,02479204
1 XDOG(XDOG) / RON
лв0,02949163
1 XDOG(XDOG) / SEK
kr0,06450017
1 XDOG(XDOG) / BGN
лв0,01137437
1 XDOG(XDOG) / HUF
Ft2,30879278
1 XDOG(XDOG) / CZK
0,1423499
1 XDOG(XDOG) / KWD
د.ك0,002077355
1 XDOG(XDOG) / ILS
0,02274874
1 XDOG(XDOG) / AOA
Kz6,20870327
1 XDOG(XDOG) / BHD
.د.ب0,002567747
1 XDOG(XDOG) / BMD
$0,006811
1 XDOG(XDOG) / DKK
kr0,04345418
1 XDOG(XDOG) / HNL
L0,17831198
1 XDOG(XDOG) / MUR
0,3126249
1 XDOG(XDOG) / NAD
$0,12089525
1 XDOG(XDOG) / NOK
kr0,06845055
1 XDOG(XDOG) / NZD
$0,01151059
1 XDOG(XDOG) / PAB
B/.0,006811
1 XDOG(XDOG) / PGK
K0,02881053
1 XDOG(XDOG) / QAR
ر.ق0,02479204
1 XDOG(XDOG) / RSD
дин.0,6824622

XDOG Kaynağı

XDOG hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: XDOG Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü XDOG (XDOG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı XDOG fiyatı, 0,006811 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
XDOG / USD güncel fiyatı nedir?
XDOG / USD güncel fiyatı $ 0,006811. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
XDOG varlığının piyasa değeri nedir?
XDOG piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki XDOG arzı nedir?
Dolaşımdaki XDOG arzı, -- USD.
XDOG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
XDOG, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük XDOG fiyatı (ATL) nedir?
XDOG, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
XDOG işlem hacmi nedir?
XDOG için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 17,05K USD.
XDOG bu yıl daha da yükselir mi?
XDOG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için XDOG fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 23:18:01 (UTC+8)

XDOG (XDOG) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-28 18:39:00Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
08-28 16:50:00Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
08-28 15:25:00Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
08-28 05:13:00Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü

Öne Çıkan Haberler

MEXC Launchpad, World Liberty Financial(WLFI) Fırsatları ile Başlatılıyor, 880,000 WLFI’yi Paylaşın

MEXC Launchpad, dikkat çeken yeni proje lansman platformu olarak, kullanıcılarına dünya genelinde kaliteli kripto varlıkları keşfetme ve düşük girişli erken katılım fırsatları sunmaya devam etmektedir.

August 29, 2025

Bio Protocol: DeSci Yarışının Canlanma Lideri, BIO Token’in Patlayan Ekosistem İnovasyonu

Ağustos 2025’te, Bio Protocol (BIO) güçlü bir sıçrama yaptı ve token fiyatı sadece yarım ay içinde hızlı bir şekilde yükseldi. Bu durum, DeSci (merkeziyetsiz bilim) yarışının canlanmasına damgasını vurdu. AI destekli uzun ömür araştırmaları devrimi, blok zinciri teknolojisi aracılığıyla biyoteknoloji araştırma ve geliştirme modelini yeniden yapılandırdı; bu yalnızca BIO fiyatını 0,056 dolardan 0,31 dolara çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda tüm DeSci ekosistem token’lerinin de topluca yükselmesini sağladı.

August 29, 2025

edgeX Nedir? Saniyede 200,000 Siparişle Zincir İçi Ticaret Devrimine Kısa Bir Rehber

edgeX, StarkWare’in sıfır bilgi kanıtı teknolojisini, saniyede 200,000 siparişi işleyebilen yüksek performanslı bir eşleştirme motorunu ve yenilikçi çapraz zincir likidite çözümlerini birleştirerek DEX’ler için standartları yeniden tanımlıyor.

August 28, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

XDOG / USD Hesaplayıcı

Miktar

XDOG
XDOG
USD
USD

1 XDOG = 0,006811 USD

XDOG Al-Sat

XDOGUSDT
$0,006811
$0,006811$0,006811
+%70,27

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti