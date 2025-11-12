Bugünkü XP8 Fiyatı

Bugünkü XP8 (XP8) fiyatı $ 0,02647 olup, son 24 saatte % 8,15 değişim gösterdi. Mevcut XP8 / USD dönüşüm oranı XP8 başına $ 0,02647 şeklindedir.

XP8, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- XP8 şeklindedir. Son 24 saat içinde XP8, $ 0,02215 (en düşük) ile $ 0,045 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XP8, son bir saatte +%3,80 ve son 7 günde -%99,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 39,77K seviyesine ulaştı.

XP8 (XP8) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 39,77K$ 39,77K $ 39,77K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 719,90K$ 719,90K $ 719,90K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 27.196.758 27.196.758 27.196.758 Herkese Açık Blok Zinciri TONCOIN

