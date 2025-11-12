Bugünkü Yellow Umbrella Fiyatı

Bugünkü Yellow Umbrella (YU) fiyatı $ 0,0000945 olup, son 24 saatte % 11,94 değişim gösterdi. Mevcut YU / USD dönüşüm oranı YU başına $ 0,0000945 şeklindedir.

Yellow Umbrella, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4137. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 YU şeklindedir. Son 24 saat içinde YU, $ 0,0000894 (en düşük) ile $ 0,0001098 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000960038828670104 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000070520188408372 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YU, son bir saatte +%1,61 ve son 7 günde -%35,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 188,76K seviyesine ulaştı.

Yellow Umbrella (YU) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4137 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 188,76K$ 188,76K $ 188,76K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 945,00M$ 945,00M $ 945,00M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 10.000.000.000.000 10.000.000.000.000 10.000.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000.000 10.000.000.000.000 10.000.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Yellow Umbrella piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 188,76K. Dolaşımdaki YU arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 945,00M.