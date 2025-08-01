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ZANO Fiyatı(ZANO)

ZANO (ZANO) Canlı Fiyat Grafiği

$9,628
$9,628$9,628
-%2,591D
USD

ZANO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

ZANO (ZANO), şu anda 9,628 USD fiyatından işlem görmektedir ve 129,32M USD piyasa değerine sahiptir. ZANO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ZANO Ana Piyasa Performansı:

$ 678,57K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,59
ZANO 24 saatlik fiyat değişimi
13,43M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ZANO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ZANO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ZANO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ZANO fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,256-%2,59
30 Gün$ +0,466+%5,08
60 Gün$ -0,959-%9,06
90 Gün$ -1,464-%13,20
Bugünkü ZANO Fiyatı Değişimi

Bugün, ZANO, $ -0,256 (-%2,59) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ZANO 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,466 (+%5,08) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ZANO 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ZANO değişimi $ -0,959 (-%9,06) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ZANO 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -1,464 (-%13,20) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ZANO Fiyat Bilgisi

En güncel ZANO fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 9,51
$ 9,51$ 9,51

$ 10,049
$ 10,049$ 10,049

$ 18,254
$ 18,254$ 18,254

-%1,01

-%2,59

+%3,52

ZANO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 129,32M
$ 129,32M$ 129,32M

$ 678,57K
$ 678,57K$ 678,57K

13,43M
13,43M 13,43M

ZANO (ZANO) Nedir?

Zano, gizli varlıklar ve merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) için sağlam bir temel olarak çalışan kurumsal düzeyde gizlilik, güvenlik ve ölçeklenebilirliğe sahip açık kaynaklı bir kripto para birimi ve ekosistemdir.

ZANO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ZANO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ZANO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ZANO hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ZANO satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ZANO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ZANO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ZANO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ZANO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ZANO Fiyat Geçmişi

ZANO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ZANO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ZANO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ZANO (ZANO) Token Ekonomisi

ZANO (ZANO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZANO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

ZANO (ZANO) Satın Alma

Nasıl ZANO satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım ZANO Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ZANO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZANO / VND
253.360,82
1 ZANO / AUD
A$14,82712
1 ZANO / GBP
7,221
1 ZANO / EUR
8,28008
1 ZANO / USD
$9,628
1 ZANO / MYR
RM40,72644
1 ZANO / TRY
391,66704
1 ZANO / JPY
¥1.415,316
1 ZANO / ARS
ARS$13.028,32076
1 ZANO / RUB
766,09996
1 ZANO / INR
839,46532
1 ZANO / IDR
Rp157.836,04032
1 ZANO / KRW
13.335,16512
1 ZANO / PHP
554,18768
1 ZANO / EGP
￡E.461,6626
1 ZANO / BRL
R$53,24284
1 ZANO / CAD
C$13,19036
1 ZANO / BDT
1.162,29216
1 ZANO / NGN
14.565,7198
1 ZANO / UAH
397,34756
1 ZANO / VES
Bs1.184,244
1 ZANO / CLP
$9.339,16
1 ZANO / PKR
Rs2.697,66932
1 ZANO / KZT
5.159,6452
1 ZANO / THB
฿312,62116
1 ZANO / TWD
NT$287,58836
1 ZANO / AED
د.إ35,33476
1 ZANO / CHF
Fr7,7024
1 ZANO / HKD
HK$75,48352
1 ZANO / MAD
.د.م87,03712
1 ZANO / MXN
$181,39152
1 ZANO / PLN
35,43104
1 ZANO / RON
лв42,17064
1 ZANO / SEK
kr93,00648
1 ZANO / BGN
лв16,17504
1 ZANO / HUF
Ft3.313,09108
1 ZANO / CZK
204,40244
1 ZANO / KWD
د.ك2,917284
1 ZANO / ILS
32,83148

ZANO Kaynağı

ZANO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi ZANO Websitesi
Blok Gezgini

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