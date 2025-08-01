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Zora Fiyatı(ZORA)

Zora (ZORA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.062154
$0.062154$0.062154
+16.19%1D
USD

ZORA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Zora (ZORA), şu anda 0.062006 USD fiyatından işlem görmektedir ve 199.70M USD piyasa değerine sahiptir. ZORA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Zora Ana Piyasa Performansı:

$ 5.55M USD
24 saatlik işlem hacmi
+16.19%
Zora 24 saatlik fiyat değişimi
3.22B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ZORA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ZORA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ZORA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Zora fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00866058+16.19%
30 Gün$ +0.05389+663.99%
60 Gün$ +0.051059+466.42%
90 Gün$ +0.050366+432.69%
Bugünkü Zora Fiyatı Değişimi

Bugün, ZORA, $ +0.00866058 (+16.19%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Zora 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.05389 (+663.99%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Zora 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ZORA değişimi $ +0.051059 (+466.42%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Zora 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.050366 (+432.69%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ZORA Fiyat Bilgisi

En güncel Zora fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.052204
$ 0.052204$ 0.052204

$ 0.065127
$ 0.065127$ 0.065127

$ 0.105
$ 0.105$ 0.105

-0.63%

+16.19%

-32.08%

ZORA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 199.70M
$ 199.70M$ 199.70M

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

3.22B
3.22B 3.22B

Zora (ZORA) Nedir?

ZORA, içerik üreticiler için yeni olasılıklara öncülük etmeye adanmış bir NFT pazaryeri protokolüdür ve NFT'leri yaratmalarını, sergilemelerini ve toplamalarını sağlar. ZORA, insanları kendi pazar yerlerini kurmaları için güçlendirir. Ayrıca ZORA, OP Stack tabanlı bir Katman 2 ağı olan ZORA NETWORK'ü piyasaya sundu. Bu ağ, sanatçılara, yaratıcılara ve topluluklara daha hızlı ve daha verimli Ethereum ölçeklendirmesi sağlarken, mevcut tüm ZORA araçlarını sorunsuz bir şekilde entegre ediyor.

Zora, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Zora yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ZORA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Zora hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Zora satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Zora Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Zora, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ZORA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Zora fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Zora Fiyat Geçmişi

ZORA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ZORA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Zora fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Zora (ZORA) Token Ekonomisi

Zora (ZORA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZORA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Zora (ZORA) Satın Alma

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ZORA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZORA / VND
1,631.68789
1 ZORA / AUD
A$0.09548924
1 ZORA / GBP
0.0465045
1 ZORA / EUR
0.05332516
1 ZORA / USD
$0.062006
1 ZORA / MYR
RM0.26228538
1 ZORA / TRY
2.52240408
1 ZORA / JPY
¥9.114882
1 ZORA / ARS
ARS$83.90465902
1 ZORA / RUB
4.93381742
1 ZORA / INR
5.40630314
1 ZORA / IDR
Rp1,016.49164064
1 ZORA / KRW
85.88079024
1 ZORA / PHP
3.56906536
1 ZORA / EGP
￡E.2.9731877
1 ZORA / BRL
R$0.34289318
1 ZORA / CAD
C$0.08494822
1 ZORA / BDT
7.48536432
1 ZORA / NGN
93.8057771
1 ZORA / UAH
2.55898762
1 ZORA / VES
Bs7.626738
1 ZORA / CLP
$60.14582
1 ZORA / PKR
Rs17.37346114
1 ZORA / KZT
33.2290154
1 ZORA / THB
฿2.01333482
1 ZORA / TWD
NT$1.85211922
1 ZORA / AED
د.إ0.22756202
1 ZORA / CHF
Fr0.0496048
1 ZORA / HKD
HK$0.48612704
1 ZORA / MAD
.د.م0.56053424
1 ZORA / MXN
$1.16819304
1 ZORA / PLN
0.22818208
1 ZORA / RON
лв0.27158628
1 ZORA / SEK
kr0.59897796
1 ZORA / BGN
лв0.10417008
1 ZORA / HUF
Ft21.33688466
1 ZORA / CZK
1.31638738
1 ZORA / KWD
د.ك0.018787818
1 ZORA / ILS
0.21144046

Zora Kaynağı

Zora hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Zora Websitesi
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Hesaplayıcı

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ZORA
ZORA
USD
USD

1 ZORA = 0.062006 USD

Al-Sat

ZORAUSDT
$0.062006
$0.062006$0.062006
+7.51%

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