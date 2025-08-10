AMWETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave Polygon WETH Logosu

Aave Polygon WETH Fiyatı (AMWETH)

Listelenmedi

Aave Polygon WETH (AMWETH) Canlı Fiyat Grafiği

$4.228,11
$4.228,11$4.228,11
+%1,501D
mexc
USD

Bugünkü Aave Polygon WETH (AMWETH) Fiyatı

Aave Polygon WETH (AMWETH), şu anda 4.227,78 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AMWETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave Polygon WETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,68
Aave Polygon WETH 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AMWETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AMWETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave Polygon WETH (AMWETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave Polygon WETH / USD fiyat değişimi, $ +69,93.
Son 30 gün içerisinde, Aave Polygon WETH / USD fiyat değişimi, $ +1.796,2108057980.
Son 60 gün içerisinde, Aave Polygon WETH / USD fiyat değişimi, $ +2.169,4269636360.
Son 90 gün içerisinde, Aave Polygon WETH / USD fiyat değişimi, $ +1.694,7952809231568.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +69,93+%1,68
30 Gün$ +1.796,2108057980+%42,49
60 Gün$ +2.169,4269636360+%51,31
90 Gün$ +1.694,7952809231568+%66,91

Aave Polygon WETH (AMWETH) Fiyat Analizi

En güncel Aave Polygon WETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4.157,84
$ 4.157,84$ 4.157,84

$ 4.314,24
$ 4.314,24$ 4.314,24

$ 4.858,03
$ 4.858,03$ 4.858,03

+%0,08

+%1,68

+%22,95

Aave Polygon WETH (AMWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave Polygon WETH (AMWETH) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave Polygon WETH (AMWETH) Kaynağı

Aave Polygon WETH (AMWETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AMWETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AMWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AMWETH / VND
111.254.030,7
1 AMWETH / AUD
A$6.468,5034
1 AMWETH / GBP
3.128,5572
1 AMWETH / EUR
3.593,613
1 AMWETH / USD
$4.227,78
1 AMWETH / MYR
RM17.925,7872
1 AMWETH / TRY
171.943,8126
1 AMWETH / JPY
¥621.483,66
1 AMWETH / ARS
ARS$5.599.694,61
1 AMWETH / RUB
338.180,1222
1 AMWETH / INR
370.860,8616
1 AMWETH / IDR
Rp68.189.990,4534
1 AMWETH / KRW
5.871.879,0864
1 AMWETH / PHP
239.926,515
1 AMWETH / EGP
￡E.205.216,4412
1 AMWETH / BRL
R$22.956,8454
1 AMWETH / CAD
C$5.792,0586
1 AMWETH / BDT
512.998,8252
1 AMWETH / NGN
6.474.380,0142
1 AMWETH / UAH
174.649,5918
1 AMWETH / VES
Bs541.155,84
1 AMWETH / CLP
$4.084.035,48
1 AMWETH / PKR
Rs1.197.983,7408
1 AMWETH / KZT
2.281.563,7548
1 AMWETH / THB
฿136.641,8496
1 AMWETH / TWD
NT$126.410,622
1 AMWETH / AED
د.إ15.515,9526
1 AMWETH / CHF
Fr3.382,224
1 AMWETH / HKD
HK$33.145,7952
1 AMWETH / MAD
.د.م38.219,1312
1 AMWETH / MXN
$78.509,8746
1 AMWETH / PLN
15.389,1192
1 AMWETH / RON
лв18.390,843
1 AMWETH / SEK
kr40.459,8546
1 AMWETH / BGN
лв7.060,3926
1 AMWETH / HUF
Ft1.434.570,3096
1 AMWETH / CZK
88.698,8244
1 AMWETH / KWD
د.ك1.289,4729
1 AMWETH / ILS
14.501,2854