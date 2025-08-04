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Agave Fiyatı (AGVE)

Listelenmedi

Agave (AGVE) Canlı Fiyat Grafiği

$44,24
$44,24$44,24
+%2,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Agave (AGVE) Fiyatı

Agave (AGVE), şu anda 44,24 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,42M USD piyasa değerine sahiptir. AGVE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Agave Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,52
Agave 24 saatlik fiyat değişimi
100,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Agave (AGVE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Agave / USD fiyat değişimi, $ +1,088.
Son 30 gün içerisinde, Agave / USD fiyat değişimi, $ +13,3871699920.
Son 60 gün içerisinde, Agave / USD fiyat değişimi, $ +10,5721876400.
Son 90 gün içerisinde, Agave / USD fiyat değişimi, $ +16,8578610900826.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,088+%2,52
30 Gün$ +13,3871699920+%30,26
60 Gün$ +10,5721876400+%23,90
90 Gün$ +16,8578610900826+%61,57

Agave (AGVE) Fiyat Analizi

En güncel Agave fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 43,11
$ 43,11$ 43,11

$ 44,26
$ 44,26$ 44,26

$ 1.466,43
$ 1.466,43$ 1.466,43

+%0,13

+%2,52

-%8,74

Agave (AGVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,42M
$ 4,42M$ 4,42M

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100,00K
100,00K 100,00K

Agave (AGVE) Nedir?

Agave, a decentralized non-custodial money market protocol where users can participate by borrowing or lending money through the application.

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Agave (AGVE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Agave (AGVE) Token Ekonomisi

Agave (AGVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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AGVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AGVE / VND
1.164.175,6
1 AGVE / AUD
A$68,1296
1 AGVE / GBP
33,18
1 AGVE / EUR
38,0464
1 AGVE / USD
$44,24
1 AGVE / MYR
RM187,1352
1 AGVE / TRY
1.799,2408
1 AGVE / JPY
¥6.503,28
1 AGVE / ARS
ARS$60.354,42
1 AGVE / RUB
3.533,4488
1 AGVE / INR
3.880,2904
1 AGVE / IDR
Rp725.245,7856
1 AGVE / KRW
61.274,1696
1 AGVE / PHP
2.532,2976
1 AGVE / EGP
￡E.2.143,8704
1 AGVE / BRL
R$247,744
1 AGVE / CAD
C$60,6088
1 AGVE / BDT
5.340,6528
1 AGVE / NGN
67.131,988
1 AGVE / UAH
1.824,9
1 AGVE / VES
Bs5.441,52
1 AGVE / CLP
$42.514,64
1 AGVE / PKR
Rs12.388,5272
1 AGVE / KZT
23.708,216
1 AGVE / THB
฿1.436,4728
1 AGVE / TWD
NT$1.321,8912
1 AGVE / AED
د.إ162,3608
1 AGVE / CHF
Fr35,392
1 AGVE / HKD
HK$346,8416
1 AGVE / MAD
.د.م399,4872
1 AGVE / MXN
$833,4816
1 AGVE / PLN
163,688
1 AGVE / RON
лв194,2136
1 AGVE / SEK
kr428,2432
1 AGVE / BGN
лв74,7656
1 AGVE / HUF
Ft15.244,2192
1 AGVE / CZK
940,9848
1 AGVE / KWD
د.ك13,4932
1 AGVE / ILS
150,416