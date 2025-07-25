AI Analysis Token Fiyatı (AIAT)
AI Analysis Token (AIAT), şu anda 0,321939 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 35,53M USD piyasa değerine sahiptir. AIAT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, AI Analysis Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0249142821989011.
Son 30 gün içerisinde, AI Analysis Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0072350317.
Son 60 gün içerisinde, AI Analysis Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0999989215.
Son 90 gün içerisinde, AI Analysis Token / USD fiyat değişimi, $ -0,2127209077851338.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0249142821989011
|-%7,18
|30 Gün
|$ +0,0072350317
|+%2,25
|60 Gün
|$ -0,0999989215
|-%31,06
|90 Gün
|$ -0,2127209077851338
|-%39,78
En güncel AI Analysis Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,38
-%7,18
-%4,78
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology. The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels. These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world. These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.
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₫8.471,824785
|1 AIAT / AUD
A$0,48934728
|1 AIAT / GBP
￡0,23823486
|1 AIAT / EUR
€0,27364815
|1 AIAT / USD
$0,321939
|1 AIAT / MYR
RM1,35536319
|1 AIAT / TRY
₺13,04818767
|1 AIAT / JPY
¥47,325033
|1 AIAT / ARS
ARS$409,59011214
|1 AIAT / RUB
₽25,59093111
|1 AIAT / INR
₹27,85416228
|1 AIAT / IDR
Rp5.277,68768016
|1 AIAT / KRW
₩443,44199799
|1 AIAT / PHP
₱18,30867093
|1 AIAT / EGP
￡E.15,79110795
|1 AIAT / BRL
R$1,77710328
|1 AIAT / CAD
C$0,43783704
|1 AIAT / BDT
৳39,33450702
|1 AIAT / NGN
₦491,50749069
|1 AIAT / UAH
₴13,44417264
|1 AIAT / VES
Bs38,63268
|1 AIAT / CLP
$305,84205
|1 AIAT / PKR
Rs91,43389539
|1 AIAT / KZT
₸174,68088201
|1 AIAT / THB
฿10,40828787
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NT$9,47466477
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|1 AIAT / CHF
Fr0,25433181
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