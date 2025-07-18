aiPump (AIPUMP) Nedir?

Fairlaunch or own AI Agents, operating any social media aiPump is the first platform that allows to create & fairlaunch AI-driven agents on Solana, Base, and Ethereum. These agents interact autonomously on digital platforms (such as their own X, Telegram, Chatbots and web3 wallets), providing engagement and utility while also having associated tokens for ownership and monetization. aiPump is like Pump Fun, for AI Agents. Launch an AI Agent on aiPump and get: AI Twitter Agent AI Telegram Agent Proof of Consciousness AI Video Chatbot

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aiPump (AIPUMP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

aiPump (AIPUMP) Token Ekonomisi

aiPump (AIPUMP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AIPUMP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!