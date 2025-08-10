Alchemix ETH (ALETH) Nedir?

Alchemix Finance is a future-yield-backed synthetic asset platform and community DAO. The platform gives you advances on your yield farming via a synthetic token that represents a fungible claim on any underlying collateral in the Alchemix protocol. alETH is the synthetic token that is issued against ETH collateral, designed to closely track the price of ETH.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Alchemix ETH (ALETH) Kaynağı Resmi Websitesi

Alchemix ETH (ALETH) Token Ekonomisi

Alchemix ETH (ALETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!