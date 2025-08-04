Altair (AIR) Nedir?

Altair combines the industry-leading infrastructure built by Centrifuge to finance real-world assets (RWA) on Centrifuge Chain, with the newest experimental features — before they go live on Centrifuge Chain. Even once Centrifuge is fully live on Polkadot, Kusama will be used for minting art NFTs, financing undiscovered assets, and whatever else the Kusama community brings to the table.

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Altair (AIR) Kaynağı Resmi Websitesi

Altair (AIR) Token Ekonomisi

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