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Amiko Fiyatı (AMIKO)

Listelenmedi

Amiko (AMIKO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00109412
$0,00109412$0,00109412
-%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Amiko (AMIKO) Fiyatı

Amiko (AMIKO), şu anda 0,00108936 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 829,32K USD piyasa değerine sahiptir. AMIKO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Amiko Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,00
Amiko 24 saatlik fiyat değişimi
757,97M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Amiko (AMIKO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Amiko / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Amiko / USD fiyat değişimi, $ -0,0007412391.
Son 60 gün içerisinde, Amiko / USD fiyat değişimi, $ -0,0008597756.
Son 90 gün içerisinde, Amiko / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,00
30 Gün$ -0,0007412391-%68,04
60 Gün$ -0,0008597756-%78,92
90 Gün$ 0--

Amiko (AMIKO) Fiyat Analizi

En güncel Amiko fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00107064
$ 0,00107064$ 0,00107064

$ 0,00111236
$ 0,00111236$ 0,00111236

$ 0,00812094
$ 0,00812094$ 0,00812094

+%0,67

-%1,00

-%17,06

Amiko (AMIKO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 829,32K
$ 829,32K$ 829,32K

--
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757,97M
757,97M 757,97M

Amiko (AMIKO) Nedir?

Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control.

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Amiko (AMIKO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Amiko (AMIKO) Token Ekonomisi

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AMIKO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AMIKO / VND
28,6665084
1 AMIKO / AUD
A$0,0016776144
1 AMIKO / GBP
0,00081702
1 AMIKO / EUR
0,0009368496
1 AMIKO / USD
$0,00108936
1 AMIKO / MYR
RM0,0046079928
1 AMIKO / TRY
0,0443042712
1 AMIKO / JPY
¥0,16013592
1 AMIKO / ARS
ARS$1,48615938
1 AMIKO / RUB
0,0869745024
1 AMIKO / INR
0,095482404
1 AMIKO / IDR
Rp17,8583577984
1 AMIKO / KRW
1,5046349256
1 AMIKO / PHP
0,0623985408
1 AMIKO / EGP
￡E.0,0527468112
1 AMIKO / BRL
R$0,0060023736
1 AMIKO / CAD
C$0,0014924232
1 AMIKO / BDT
0,1326622608
1 AMIKO / NGN
1,6606094904
1 AMIKO / UAH
0,0454480992
1 AMIKO / VES
Bs0,13399128
1 AMIKO / CLP
$1,0512324
1 AMIKO / PKR
Rs0,3087681984
1 AMIKO / KZT
0,588199932
1 AMIKO / THB
฿0,0352734768
1 AMIKO / TWD
NT$0,0324956088
1 AMIKO / AED
د.إ0,0039979512
1 AMIKO / CHF
Fr0,000871488
1 AMIKO / HKD
HK$0,008551476
1 AMIKO / MAD
.د.م0,0098696016
1 AMIKO / MXN
$0,0204581808
1 AMIKO / PLN
0,0040197384
1 AMIKO / RON
лв0,0047605032
1 AMIKO / SEK
kr0,010512324
1 AMIKO / BGN
лв0,0018410184
1 AMIKO / HUF
Ft0,3745982232
1 AMIKO / CZK
0,0231053256
1 AMIKO / KWD
د.ك0,0003322548
1 AMIKO / ILS
0,003703824