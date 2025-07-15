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Anzens USDA Fiyatı (USDA)

Anzens USDA (USDA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,994773
$0,994773$0,994773
-%0,801D
USD

Bugünkü Anzens USDA (USDA) Fiyatı

Anzens USDA (USDA), şu anda 0,99561 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. USDA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Anzens USDA Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,14
Anzens USDA 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Anzens USDA (USDA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Anzens USDA / USD fiyat değişimi, $ +0,00135595.
Son 30 gün içerisinde, Anzens USDA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Anzens USDA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Anzens USDA / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00135595+%0,14
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Anzens USDA (USDA) Fiyat Analizi

En güncel Anzens USDA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,983581
$ 0,983581$ 0,983581

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

+%0,05

+%0,14

--

Anzens USDA (USDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

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Anzens USDA (USDA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Anzens USDA (USDA) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

USDA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDA / VND
26.199,47715
1 USDA / AUD
A$1,5133272
1 USDA / GBP
0,7367514
1 USDA / EUR
0,8462685
1 USDA / USD
$0,99561
1 USDA / MYR
RM4,2213864
1 USDA / TRY
40,0434342
1 USDA / JPY
¥146,35467
1 USDA / RUB
77,3987214
1 USDA / INR
85,3835136
1 USDA / IDR
Rp16.321,4727984
1 USDA / KRW
1.371,3631701
1 USDA / PHP
56,4212187
1 USDA / EGP
￡E.49,2428706
1 USDA / BRL
R$5,5654599
1 USDA / CAD
C$1,3540296
1 USDA / BDT
120,7077564
1 USDA / NGN
1.527,0068814
1 USDA / UAH
41,716059
1 USDA / VES
Bs113,49954
1 USDA / CLP
$963,75048
1 USDA / PKR
Rs283,9678842
1 USDA / KZT
523,4519136
1 USDA / THB
฿32,2677201
1 USDA / TWD
NT$29,1614169
1 USDA / AED
د.إ3,6538887
1 USDA / CHF
Fr0,7865319
1 USDA / HKD
HK$7,8055824
1 USDA / MAD
.د.م8,9704461
1 USDA / MXN
$18,6278631
1 USDA / PLN
3,6140643
1 USDA / RON
лв4,3209474
1 USDA / SEK
kr9,5678121
1 USDA / BGN
лв1,6626687
1 USDA / HUF
Ft340,7276103
1 USDA / CZK
20,9974149
1 USDA / KWD
د.ك0,30366105
1 USDA / ILS
3,3253374