Arcadia (AAA) Nedir?

Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: - One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX. - Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding. - One-click sophisticated yield generating strategies. - Built-in margin for liquidity pairs of established assets. - An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.

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Arcadia (AAA) Token Ekonomisi

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