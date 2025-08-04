AskTianAI Fiyatı (TIAN)
AskTianAI (TIAN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 513,18K USD piyasa değerine sahiptir. TIAN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, AskTianAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AskTianAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AskTianAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AskTianAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,24
|30 Gün
|$ 0
|-%22,39
|60 Gün
|$ 0
|-%33,01
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AskTianAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,48
-%1,24
-%23,14
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps.
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