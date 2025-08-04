Koma Inu (KOMA) Nedir?

Shib'in oğlu ve BNB'nin koruyucusu Koma Inu, topluluk odaklı merkeziyetsizlik ve hayırseverlik üzerine inşa edilmiş köpek temalı bir tokendir. BNB'yi yeniden harika yapmak için burada.

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Koma Inu Fiyat Geçmişi

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Koma Inu (KOMA) Token Ekonomisi

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KOMA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KOMA / VND ₫ 629.9811 1 KOMA / AUD A$ 0.0368676 1 KOMA / GBP ￡ 0.017955 1 KOMA / EUR € 0.0205884 1 KOMA / USD $ 0.02394 1 KOMA / MYR RM 0.1012662 1 KOMA / TRY ₺ 0.9738792 1 KOMA / JPY ¥ 3.51918 1 KOMA / ARS ARS$ 32.351319 1 KOMA / RUB ₽ 1.9041876 1 KOMA / INR ₹ 2.0902014 1 KOMA / IDR Rp 392.4589536 1 KOMA / KRW ₩ 33.1578576 1 KOMA / PHP ₱ 1.37655 1 KOMA / EGP ￡E. 1.1469654 1 KOMA / BRL R$ 0.132867 1 KOMA / CAD C$ 0.0327978 1 KOMA / BDT ৳ 2.8900368 1 KOMA / NGN ₦ 36.217629 1 KOMA / UAH ₴ 0.9880038 1 KOMA / VES Bs 2.94462 1 KOMA / CLP $ 23.2218 1 KOMA / PKR Rs 6.7077486 1 KOMA / KZT ₸ 12.829446 1 KOMA / THB ฿ 0.7770924 1 KOMA / TWD NT$ 0.7143696 1 KOMA / AED د.إ 0.0878598 1 KOMA / CHF Fr 0.019152 1 KOMA / HKD HK$ 0.1876896 1 KOMA / MAD .د.م 0.2164176 1 KOMA / MXN $ 0.4510296 1 KOMA / PLN zł 0.0880992 1 KOMA / RON лв 0.1048572 1 KOMA / SEK kr 0.231021 1 KOMA / BGN лв 0.0402192 1 KOMA / HUF Ft 8.2351206 1 KOMA / CZK Kč 0.5080068 1 KOMA / KWD د.ك 0.00725382 1 KOMA / ILS ₪ 0.0816354

Koma Inu Kaynağı

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