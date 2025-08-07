AstraDex AI (ADEX) Nedir?

AstraDEX AI is a decentralized exchange (DEX) platform that leverages AI technology to make cryptocurrency trading simpler and smarter. It provides users with full control over their digital assets, ensuring security and transparency. With advanced AI tools and user-friendly features, AstraDEX AI is designed to help traders - whether beginners or experts - navigate decentralized finance (DeFi) with confidence.

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AstraDex AI (ADEX) Token Ekonomisi

AstraDex AI (ADEX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ADEX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!