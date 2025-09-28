AstroPepeX (APX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,73 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,52 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,52

AstroPepeX (APX) canlı fiyatı --. APX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. APX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, APX son bir saatte -%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,73 ve son 7 günde -%12,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AstroPepeX (APX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 869,33K$ 869,33K $ 869,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 869,33K$ 869,33K $ 869,33K Dolaşım Arzı 65,00B 65,00B 65,00B Toplam Arz 65.000.000.000,0 65.000.000.000,0 65.000.000.000,0

Şu anki AstroPepeX piyasa değeri $ 869,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APX arzı 65,00B olup, toplam arzı 65000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 869,33K.