NEXPACE (NXPC) Nedir?

NXPC, MapleStory Universe ekosisteminin temel tokenidir ve hem oyun içi etkinliklerin hem de daha geniş ekosistem büyümesinin değerini yakalamak ve temsil etmek için tasarlanmıştır. Birden fazla role sahiptir: Katman 1 ağındaki işlem ücretleri için kullanılan bir yardımcı token, NFT ögesi sepetlerini satın almak için bir değişim aracı ve NXPC'ye sabitlenmiş oyun para birimi olan NESO için bir rezerv varlığı. Oyuncular, öğeleri yükseltmek için NXPC'yi NESO'ya dönüştürürken, yaratıcılar şeffaf, yarılanma tabanlı bir dağıtım modeline göre değer yaratma teşviki olarak NXPC alır.

NEXPACE, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NEXPACE yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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NEXPACE Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NEXPACE, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NXPC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NEXPACE fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NEXPACE Fiyat Geçmişi

NXPC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NXPC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NEXPACE fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NEXPACE (NXPC) Token Ekonomisi

NEXPACE (NXPC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NXPC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

NEXPACE (NXPC) Satın Alma

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NXPC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NXPC / VND ₫ 23.549,2935 1 NXPC / AUD A$ 1,378146 1 NXPC / GBP ￡ 0,671175 1 NXPC / EUR € 0,769614 1 NXPC / USD $ 0,8949 1 NXPC / MYR RM 3,794376 1 NXPC / TRY ₺ 36,404532 1 NXPC / JPY ¥ 131,5503 1 NXPC / ARS ARS$ 1.210,951833 1 NXPC / RUB ₽ 71,23404 1 NXPC / INR ₹ 78,008433 1 NXPC / IDR Rp 14.670,489456 1 NXPC / KRW ₩ 1.237,754088 1 NXPC / PHP ₱ 51,483597 1 NXPC / EGP ￡E. 42,928353 1 NXPC / BRL R$ 4,948797 1 NXPC / CAD C$ 1,226013 1 NXPC / BDT ৳ 108,032328 1 NXPC / NGN ₦ 1.353,849465 1 NXPC / UAH ₴ 36,932523 1 NXPC / VES Bs 110,0727 1 NXPC / CLP $ 868,053 1 NXPC / PKR Rs 250,742031 1 NXPC / KZT ₸ 479,57691 1 NXPC / THB ฿ 29,048454 1 NXPC / TWD NT$ 26,721714 1 NXPC / AED د.إ 3,284283 1 NXPC / CHF Fr 0,71592 1 NXPC / HKD HK$ 7,016016 1 NXPC / MAD .د.م 8,089896 1 NXPC / MXN $ 16,859916 1 NXPC / PLN zł 3,293232 1 NXPC / RON лв 3,919662 1 NXPC / SEK kr 8,644734 1 NXPC / BGN лв 1,503432 1 NXPC / HUF Ft 307,944039 1 NXPC / CZK Kč 19,007676 1 NXPC / KWD د.ك 0,2711547 1 NXPC / ILS ₪ 3,051609

NEXPACE Kaynağı

NEXPACE hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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